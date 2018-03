SISTE: De to brødrene er renvasket for drapet på Kevin (4), melder SVT tirsdag.

Det bekrefter statsadvokat Niclas Wargren i en pressemelding.

– Jeg vurderer det slik at det ikke er noen forutsetninger for å komme videre, det med hensyn til at alle omstendighetene gjør det uklart om det faktisk har skjedd en forbrytelse, sier Wargren.

16. august 1998 ble fire år gamle Kevin funnet død i Arvika i Sverige.

Morfaren hans fant ham ved noen paller i vannkanten i utkanten av byen.

Noen måneder senere kunne politiet på en pressekonferanse opplyse om at to gutter, et brødrepar, var skyldige i drap. De to guttene var fem og syv år gamle.

– De har innrømmet drapet, sa etterforskningsleder Rolf Sandberg den gang.

I 20 år har brødrene Christian Karlsson og Robin Dahlén levd i visshet om at de er utpekt som drapsmenn for lekekameraten deres, Kevin.

Helt til svenske journalister tok tak i saken og SVT lagde dokumentaren «Fallet Kevin».

Ny etterforskning

Nå har politiet gått gjennom hele politietterforskningen på nytt, melder Expressen.

Resultatene skal offentliggjøres under en pressekonferanse klokken 13 tirsdag.

Men allerede tirsdag formiddag snakket SVT med de to unge mennene. De hadde da vært i et møte med politiet.

De kunne fortelle at alle mistanker mot dem er fjernet.

– Jeg kan bare beskrive det som ren lykke. Det kunne ikke blitt en bedre bursdag for meg, dette, sier Christian, den eldste av de to brødrene.

Også faren deres, Weine Dahlén, var svært lettet tirsdag.

– Det er helt utrolig, etter så mange år. Endelig. Endelig er alt rett, sier han til SVT.

Politiet gjenåpnet etterforskningen 8. mai i fjor på bakgrunn av nye opplysninger i saken, og disse knyttes opp mot den nevnte dokumentaren.

Da understreket etterforskningsleder Niclas Wegren at de ikke ville komme til noe spor som ville løse hele gåten, men at det trolig ville peke i en bestemt retning.

– Presset

I dokumentaren går det tydelig fram hvordan de to små guttene ble stilt ledende spørsmål, og at de ble grillet gjennom mange timer lange avhør uten advokat eller foreldre til stede.

– De er blitt presset til å si ting som man i prinsipp kunne få hvilket som helst barn til å si, sier journalist Dan Josefsson, som jobbet med dokumentaren for SVT og har vunnet Den store journalistprisen for arbeidet med saken.

De to fikk skylden for drapet uten at det forelå tekniske bevis. Faktisk bekreftet familie og venner at de to var på fisketur på det som trolig var drapstidspunktet.

Josefsson forventer at de to guttene blir frifunnet for drapet.

– At de blir strøket som mistenkte er ett hundre prosent sikkert, det eneste jeg lurer på er hvordan aktor vil formulere det, sier han.

De to guttene var fem og syv år gamle da drapet skjedde.