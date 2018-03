Hvis du pakker bilen galt kan det få alvorlige konsekvenser.

I verste fall kan skistøvler, brusflasker eller iPaden barna koser seg med bli dødelige prosjektiler.

Ved en bråstopp i 50 kilometer i timen utsettes bilen og dens innhold for inntil 24g, ifølge NAF.

Det betyr at du, som en tommelfingerregel, kan gange vekten til en gjenstand med 24 for å finne ut hvor mye den reelle vekten er ved en bråstopp eller kollisjon i 50 kilometer i timen.

Se NAFs demonstrasjonsvideo øverst i saken.

Det vil si at en gjenstand som normalt veier 20 kilo bli til et dødsprosjektil på 480 kilo som farer framover i kupeen.

– En iPad veier ca et halvt kilo. Ved en bråstopp i 50 kilometer i timen får denne en vekt på 12 kilo, og det kan forårsake stor skade hvis den for eksempel treffer noen i hodet, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF til TV 2.

Løse gjenstander i bilen blir som prosjektiler, og selv små ting kan forvolde stor skade. Foto: ADAC/NAF

Sødal sier at den første feilen man gjør er å planlegge pakkingen for dårlig. Når ferien er over oppdager man ofte at man har for mye med seg.

De vanligste feilene

– Det er lurt å ikke ta med seg mer enn man trenger. Da blir det lett å overfylle bilen. Man bør ikke laste til taket i en stasjonsvogn, for eksempel. Man bør også unngå å ha harde gjenstander inne i kupeen.

Videre er mange ikke flinke nok til å bruke festepunktene som finnes i alle nyere biler. Man kan bruke stropper eller nett, som vil sikre lasten godt.

Nils Sødal i NAF gir råd om hvordan man bør pakke for å få en tryggest mulig biltur. FOTO: NAF

Hvis man skal ha brusflasker eller tunge ting inne i bilen, må man pakke det sikkert nede på gulvet, og slik at de ikke forflytter seg. Ipaden må festes til setet foran, og brusflasken må oppbevares trygt.

– Løse harde gjenstander inne i bilen kan bli et dødelig våpen i bilen, sier Sødal.

En halvliters brusflaske vil ved bråstopp i 70 km/t få vekt tilsvarende 10 kilo. En alpinstøvel vil få vekt tilsvarende over hundre kilo.

Skiboksen må pakkes rett

Trygg Trafikk og Naf forsøker hvert år å informere om hvordan du skal pakke bilen din sikkert. Sommer som vinter. God pakking kan redde liv.

Sødal sier at hvordan vi bruker skiboksen er også et svakt punkt.

– Man må ta hensyn til tre ting. Hvor mye vekt taket på bilen din tåler, hvor mye vekt takstativet tåler, og hvor mye vekt skiboksen tåler. Det er den minste tålegrensen som gjelder.

Her illustreres en kollisjon i 50 kilometer i timen med feillastet bil, og feil sittestilling på personen i passasjersetet. Foto: ADAC/NAF

– Man må også laste trygt inne i boksen, og stroppe fast innholdet slik at det ikke beveger seg.

– Laster man skiboksen for mye kan den rives av taket og treffe andre trafikanter, sier Sødal.

Sødal sier også at man må huske på at bilen oppfører seg annerledes når den er tunglastet. Svingradius og bremselengde blir veldig annerledes, og man må tilpasse farten deretter.

Tunge ting skal innerst og nederst i bagasjerommet. Slik forhindrer du at den forflytter seg i særlig grad. Fyll opp alle hulrom, og legg inn myke ting som soveposer eller liggeunderlag sist. Det hele sikrer du med stropper eller nett for å hindre at det flyr framover ved en eventuell kollisjon.