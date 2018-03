Både FBI og det amerikanske militæret bekrefter at de etterforsker funnet av seks mistenkelige pakker som inneholdt det som synes å være eksplosiver, ifølge NBC News. Pakkene ble sendt til forskjellige adresser tilknyttet amerikansk etterretning og militære.

– 26. mars rykket FBI ut til flere regjeringsfasiliteter etter meldinger om mistenkelige pakker. Hver pakke ble tatt med til videre analyser av FBI, meldte FBI på Twitter.

Den første pakken ble funnet mandag morgen ved forsvarets universitet i hovedstaden, ifølge NBC.

Andre pakker ble funnet ved postmottak for CIA, Det hvite hus og den amerikanske marinen. Noen av pakkene inneholdt brev som tjenestemenn beskriver som forstyrrende og surrete, ifølge kanalen.

FBI etterforsker om alle pakkene har samme avsender, og om det er snakk om ekte eksplosiver eller om det er etterligning.

Forrige uke sprengte 23 år gamle Mark Conditt i Texas seg i luften etter å ha sendt flere brevbomber. Politiet tror ifølge NBC ikke at de siste seks pakkene er sendt av Conditt, men tidligere har de uttalt at de fryktet at han kan ha sendt flere bomber før han døde.

