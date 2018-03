Terrororganisasjonen Islamsk Stat (IS) har de siste årene fordrevet millioner både internt i Midt-Østen og vestover mot Europa.

IS har mistet det meste av sine landområder både i Syria og Irak, men har over tid samtidig regruppert seg blant annet i Afrika.

I et intervju med det internasjonale nyhetsbyrået Associated Press advarer den øverste sjefen for FNs matvareprogram om at militante islamister som rømte fra Syria da det selverklærte kalifatet kollapset, nå utgjør en stor trussel i Sahel-området i Afrika.

Sahel-området i Afrika inkluderer landene Burkina Faso, Tsjad, Niger, Mali og Mauritania, som alle har hatt problemer med islamistisk terror - samtidig som de er sårbare for tørke, flom og konstant opplever matmangel.

ADVARER: David Beasley, World Food Programs øverste sjef, sier islamister kan komme til å forårsake en masseflukt fra Afrika til Europa.Foto: AP.

– IS-terrorister samarbeider nå med andre ekstremistgrupper, inkludert al-Qaida, al-Shabab og Boko Haram for å skape ekstraordinære problemer, sier David Beasley i intervjuet.

Mat som våpen

Han sier han har advart europeiske ledere om at de kan gå i møte en flyktningkrise fra Sahel som blir mye større enn det den syriske konflikten genererte hvis de ikke bidrar til å sikre mat og stabilitet i området.

– Vi snakker om den utvidede Sahel-regionen med 500 millioner mennesker, så Syria-krisen vil kunne fremstå som en dråpe i havet sammenlignet med det som kommer deres vei, sier Beasley.

MANGE OFRE: 7. mars ble åtte soldater gravlagt etter at militante islamister gjennomførte to terrorangrep i Burkina Fasos hovedstad Ouagadougou. 61 personer ble skadd i angrepene, og åtte jihadister ble også drept. Foto: AFP.

Ifølge FN-toppen bruker IS-terroristene og de lokale militante gruppene matmangel og tørke som middel for å tvinge fattige mennesker i ustabile områder til enten å bli med i sine grupper eller å flykte.

– De de gjør nå er at de går inn i et område som på grunn av klimaproblemer og dårlig styring er sårbart og ustabilt, og de infiltrerer, rekrutterer og bruker mat som våpen for å kunne skape en massemigrasjon til Europa, sier Beasley.

Har erklært samarbeid

Beasley frykter at nettopp fattigdom og matmangel utgjør en stor risiko med tanke på at de militante gruppene skal kunne vokse.

– Mødre vil fortelle deg at «min mann ville ikke bli med i IS eller al-Qaida, men vi hadde ikke mat» og hvis du ikke har kunnet gi barna dine mat i to uker og alternativet er å bli med i IS, så gjør du det, sier Beasley i intervjuet.

Bare i Mali, hvor terrorgruppen Boko Haram har stått bak en rekke angrep, kidnappinger og interne fordrivelser, har 4,1 millioner mennesker akkurat nå behov for nødhjelp.

Samtidig har Jama Nusrat Ul-Islam wa Al-Muslimin, en gruppe som har posisjonert seg som al-Qaidas Mali-avdeling og IS erklært at de nå samarbeider for å kjempe mot Sahel-landenes felles militær-innsats mot terror og menneskehandel som ble etablert i 2017, skriver AP.

Også USAs ambassadør til FN, Nikki Haley, har uttrykt bekymring for at fattigdom, sult og naturkatastrofer kan skape rom for at terrororganisasjoner får større utbredelse og at dette igjen vil føre til økte flyktningstrømmer.

– Afrikas uløste konfklikter kan etterlate et vakum som blir et arnested for ekstremist-grupper, uttalte Haley til CNN.

Ifølge Internal Displacement Monitoring Centre, var 12,6 millioner mennesker drevet på flukt i Afrika i 2016. 40 prosent av alle mennesker som er drevet på flukt på grunn av konflikter og vold, kommer fra Afrika.