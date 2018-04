– Husker du da en tiger rømte fra et sirkus i Paris i fjor? Den gikk fritt rundt i gatene. Da ble folk i byen advart.

– Jeg ble ikke advart mot at vi hadde en person som utgjorde en stor trussel skolen vår, sier Clemens Saers.

Den 66 år gamle lektoren er født i Nederland. Han har vært lærer i hele sitt voksne liv. De siste 25 årene har han jobbet i Oslo-skolen.

Han tar oss imot hjemme. 66-åringen bor på en av Oslos mest fasjonable adresser - like bak hopptårnet i Holmenkollen.

Fra stuevinduet ser man Oslofjorden. På bordet ligger bøkene strødd. Alle har to gjennomgående temaer: Historie og religion.

Men nå er det en stund siden Saers har undervist i fagene han brenner for.

Årsaken er en voldshendelse i klasserom 312 på Oslo Handelsymnasium videregående skole. Episoden fant sted 15. mai i 2014.

Ble angrepet av elev

Det er torsdag og klokken har blitt 12.30. Saers underviser tre elever som nylig har kommet til Norge. De har samfunnsfag og jobber med begrepet bruttonasjonalprodukt (BNP).

Plutselig banker det forsiktig på den låste døren til klasserommet. Saers åpner.

Der står fem unge menn – alle er elever ved skolen. Lektoren drar kjensel på fire av dem. Den femte og mest aggressive mannen har han aldri sett før. Han brøler og krever å få penger fra en elevene som Saers underviser i klasserommet.

Oslo Handelsgymnasium videregående skole ligger på Frogner på Oslo. Foto: NTB Scanpix

Når de fem prøver å trenge seg inn, reagerer 66-åringen med å stritte imot. Saers legger instinktivt den ene hånda si på brystet til den aggressive mannen for å holde ham på avstand.

Gjengen fortsetter å presse på for å komme inn i rommet. Den mest aggressive blir rasende og situasjonen eskalerer.

Knakk sammen

Han tar tak rundt strupen til Saers. Lektoren selv forklarer at to fingre først presses knallhardt rundt halsen. Deretter får den unge mannen tak rundt hele strupehodet og trekker det til seg. Alt 66-åringen tenker er «så fryktelig sterk han er».

Saers husker at strupehodet vris rundt og at det lyder et smell i hodet.

Så svartner det for ham.

Læreren kommer etter hvert til seg selv. I tiden han har vært borte, har to av elevene hans klart å jage bort de fem mennene, blant annet ved å true med et kosteskaft.

Saers ender til slutt på rektors kontor. Der bryter den 185 centimeter høye mannen sammen. Han gråter, hulker og hyperventilerer.

Gikk på jobb dagen etter

Dagen etter angrepet valgte han å gå på jobb.

– Det var eksamenstid og det nærmet seg fristen for å sette standpunktkarakterer. Derfor følte jeg et veldig stort ansvar for å komme meg på jobb, forteller Saers.

Problemet var at stemmen ikke fungerte som den skulle.

– Jeg måtte bruke en elev som mikrofon da jeg underviste, og jeg skalv så mye at jeg måtte holde meg fast i kateteret.

Saers klarte seg frem til sommerferien. Da ventet timer hos psykolog og logoped. 66-åringen forteller at han har fått varige mén etter angrepet.

Han sliter med smerter i halsen og stemmen er konstant hes. Disse symptomene vil han trolig aldri bli kvitt.

Saers har også fått posttraumatisk stressyndrom.

– Jeg har store søvnproblemer. Jeg sover aldri mer enn tre timer om natta. Det er tøft å ha en sånn hverdag.

Han er nå langtidssykmeldt.

Den mest aggressive eleven som angrep Saers ble senere dømt til 60 dagers fengsel for dette og andre forhold.

Saksøkte kommunen

For ett år siden tok 66-åringen ut sivilt søksmål mot Utdanningsetaten i Oslo kommune. Den siste uken har Clemens Saers sittet i Oslo tingrett. Han krever oppreisningserstatning. Summen vil han at retten setter skjønnsmessig.

Se innslaget fra Oslo tingrett med Clemens Saers.

– Jeg har gått Vasaloppet syv ganger, men dette var mye mer krevende. Å forberede seg til en rettssak er som å gå opp til eksamen. Man må forberede seg nøye, sier Saers.

Lektoren mener skolen var klar over at eleven var farlig. Ifølge Saers har mannen tidligere blitt passet på av sivile vektere og han skal ha vært involvert i truende episoder på skolen.

– Jeg lurer på hvorfor ikke vi lærere fikk vite at eleven var farlig, sier Saers.

– For meg handler denne saken om verdighet og anstendighet. Jeg vil at ledelsen skal være like lojale mot ansatte som mot elevene, sier han.

Mener vurderingene er forsvarlige

Toini Oulie-Hauge er advokat hos kommuneadvokaten i Oslo. Hun sier at episoden som Saers ble utsatt for er svært lei.

Dersom lektoren skal vinne frem, må retten finne det bevist at kommunen har handlet grovt uaktsomt.

– Vi mener det ikke er utvist grov uaktsomhet. Det er gjort flere risikovurderinger. Disse har man også sett på med nye øyne etter at søksmålet ble reist, og vi mener at vurderingene som ble gjort var forsvarlige, sier Oulie-Hauge.

Store deler av saken gikk bak lukkede dører fordi det ble ført bevis om elevens personlige forhold, som er underlagt taushetsplikt.

Før dommen foreligger vil ikke kommunens advokat gå inn i detaljer om hvilke vurderinger som ble gjort rundt eleven og i hvilken grad lærere ble informert om disse vurderingene.

Dommen i saken er ventet å falle i løpet noen uker.