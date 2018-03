Lars Lagerbäcks Norge-mannskap svever høyt etter to overbevisende forestillinger. Nå ser Drillo konturene av en ny storhetstid for det norske landslaget.

– Det ser bra ut. Vi kan håpe at det er starten på en ny gullperiode for norsk landslagsfotball. Jeg syns jeg ser tendenser til at dette kan bli veldig bra, sier TV 2s fotballekspert Drillo.

– Med tanke på det jeg ser nå og med tanke på alderen til spillerne, så kan jeg ikke skjønne noe annet enn at vi går gode tider i møte, sier tidenes mest suksessrike Norge-sjef.

Brøt elendig bortestatistikk

​Lars Lagerbäcks bortestatistikk har vært alt annet enn gledelig etter at han tok over Norge i februar 2017. Med unntak av 8-0-seieren mot San Marino, har de fire andre bortekampene under svensken endt med fire tap og grusomme 0-11 i målforskjell. Mot Albania, som deltok i EM senest i 2016, ble det endelig en seier mot kvalifisert motstand.

– Vi vinner veldig overbevisende. Det var veldig høy intensitet i forsvarsarbeidet vårt, sier Drillo, som sier han sjeldent har sett et mer hardtarbeidende Norge-lag.

Det fikk frem et lite smil hos den rutinerte svensken.

Ett år med Lagerbäck Elleve kamper (5-2-4) Nord-Irland - Norge 2-0

Norge - Tsjekkia 1-1

Norge - Sverige 1-1

​Norge - Aserbajdsjan 2-0

Tyskland - Norge 6-0

San Marino - Norge 0-8

Norge - Nord-Irland 1-0

Makedonia - Norge 2-0

Slovakia - Norge 1-0

Norge - Australia 4-1

​Albania - Norge 0-1

– Drillo er en klok mann, så jeg holder med ham, sier Lars Lagerbäck til TV 2.

Seiret uten stjernene

​Seirene mot Australia (4-1) og Albania (1-0) kom også uten flere stjerner i troppen. Verken Joshua King, Alexander Sørloth eller Sander Berge var med i den norske troppen.

– Blir vi enda bedre når de spillerne er tilbake?

– Ja, forhåpentligvis. Jeg vet ikke om de skal inn på laget, men de skal nok inn i troppen, forklarer Lagerbäck.

Norges neste kamp er 2. juni. Da skal Norge og Lagerbäck besøke hans gamle venner på Island.

– Jeg håper at vi kan gjøre en minst like god kamp. Jeg drar gjerne derfra med en ny seier, det hadde vært kjekt mot mine venner der, sier svensken.

Også det er en treningskamp. Alvoret begynner først til høsten. Drillo tror Norge nå tar med seg mye selvtillit inn mot de viktige kampene.

– Nå har vi spilt to landskamper med gode prestasjoner og to seirer. Det er langt enklere å gå inn i kvaliken med disse resultatene, sier Drillo.

– Spillerne er såpass unge. Guttene som har vært med her har gjort to gode kamper. Vi vinner de fleste nærkampene. Vi er tøffe i en mot en spillet. De gangene vi ble tatt i ubalanse, sparket vi ned folk og lagde frispark. Det er ikke alltid så dumt, sier den ikoniske treneren.

– Det sprudler mer av oss enn på lang, lang tid

Norges kaptein, Stefan Johansen, ser med stor optimisme på tiden som kommer.

– Det har vært to bunnsolide kamper. Vi fikk et solid Albania-lag til å se dårlige ut, forteller landslagskapteinen til TV 2.

– Hvordan har Lagerbäck jobbet for å endre laget?

– Vi ligger bra og den type ting. Men det nytter ikke bare å ligge der. Man må også være aggressive. Det har Lars vært opptatt av. Jeg vet ikke hvor mange gjenvinninger vi har hatt i disse to kampene her, sier en fornøyd kaptein.

– I tillegg har vi en god balanse mellom det offensive og det defensive. Tidligere har gjerne det offensive gått litt på bekostning av det defensive, mener 27-åringen.

– Jeg sitter igjen med en fantastisk god følelse. Det sprudler mer av oss enn jeg kan huske på lang, lang tid. Det er artig å være norsk landslagsspiller nå, avslutter Fulham-spilleren.