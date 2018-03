Søndag ble det kjent at en rekke påsketurister er blitt rammet av det smittsomme noroviruset på Hardangevidda. Så langt har den perfekte påsken blitt ødelagt for 34 personer.

Den Norske Turistforening (DNT) opplyser at det er folk på hyttene Litlos, Sandhaug, Rauhelleren, Kalhovd, Krækkja og Stigstuv som er rammet av mageviruset. Nå har DNT tatt grep, og foreningen mener at de har fått kontroll på situasjonen.

– Vi har vasket ned hyttene våre med Klorin. Det har vi ikke bare gjort, men vi gjør det kontinuerlig, sier kommunikasjonsrådgiver i DNT, Mari Stephansen, til TV 2.

– Alle som kommer til hytta vår får grei beskjed ved starten: «Velkommen til oss, men her har det vært omgangssyke, så vask hendene godt i rennende varmt vann og såpe.» Det er det aller, aller beste, sier hun.

– Håper toppen er nådd

Med Klorin og håndskrubb håper turistforeningen at situasjonen snart er over.

– De siste tilfellene vi har registrert er enkelttilfeller. Vi håper og tror at dette nå har nådd en topp og at det er på vei til å gi seg, og at folk som nå er på fjellet kan fortsette påskeferien og få flotte opplevelser på ski, fortsetter Stephansen.

– Har tatt med smitten hjemmefra

De som er syke har blitt isolert på egne rom og får tilgang til eget toalett, eller transportert ut og innkvartert på hotell.

DNT mener å ha brakt på det rene at det verken er vannet eller maten på hyttene som er smittekilden. Helsepersonell har gått gjennom symptomene på dem som er hentet ut, som tyder på at det har vært omgangssyke.

– Dette er smitte som folk tar med seg hjemmefra, og det har vært mye magevirus rundt omkring den siste tiden. Vi kommer til å holde hyttene åpne, og at vi følger Folkehelseinstituttets råd, ser ut til å gi god effekt, sier Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn, til NTB.

TV 2/NTB