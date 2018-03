Lionel Messi har vunnet alt som er å vinne i fotball. På klubbnivå.

På landslagsnivå har det mest blit nesten. Tre tapte Copa America-finaler og et finaletap i VM 2014 er fasiten.

Mange mener sågar at Messi må vinne det, for å bli regnet som den største gjennom tidene.

Det er i ferd med å bli en hemsko for ham, hevder Argentinas landslagssjef.

– Messi har en revolver mot hodet som heter VM, og om han ikke vinner det, så blir han skutt og drept, skriver den argentinske landslagssjefen Jorge Sampaoli i en ny bok.

– På grunn av det kan han ikke nyte talentet sitt. Jeg mener negativiteten rundt landslagsfotballen skader Messi.

Lenge var det tvil om Argentina skulle klare å komme seg til VM i Russland, men etter et drama sikret de VM-plassen med seier mot Ecuador.

Til tross for at de sikret seg billett til VM med et nødskrik, er de blant favorittene til turneringen. En angrepsrekke med Lionel Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuain, Pablo Dybala og Ángel Di Maria setter en støkk i de fleste.

Likevel er det en som skinner mer enn de fleste.

– Akkurat nå mener jeg at jeg er treneren til den beste spilleren i historien. Dette er en fyr som har vært verdens beste i ti år, sier Jorge Sampaoli.

Argentina er i gruppe D i VM, og skal spille mot Island, Kroatia og Nigeria.