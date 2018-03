Mandag kveld ble det kjent at det norske utenriksdepartementet (UD) utviser én russisk diplomat fra Oslo i kjølvannet av nervegiftangrepet i Salisbury.

Utvisningen skjer etter at flere EU-land, samt USA og Canada besluttet å utvise en rekke russiske diplomater.

Samtidig sitter en norsk borger fengslet mistenkt for spionasje i Russland.

Frode Berg har vært fengslet i Moskva siden han ble pågrepet av russisk sikkerhetspoliti mistenkt for spionasje 5. desember i fjor.

Tidligere i mars opplyste kilder til TV 2 at det forhandles i kulissene mellom Norge og Russland om nordmannens skjebne.

– Samstemt respons

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier til TV 2 mandag kveld at hun ikke er bekymret for at utvisningen vil påvirke Bergs situasjon.

– Dette er ikke et biliteralt forhold mellom Norge og Russland, dette er en samstemt internasjonal respons på noe alle mener er uakseptabelt, sier utenriksministeren.

Søreide sier hun ikke vil spekulere i hvordan utvisningen kan påvirke forholdet mellom Norge og Russland.

– Men det er ingen grunn til at dette skulle være et bilateralt forhold mellom Norge og Russland, og det er det heller ikke mellom de andre landene som utviser diplomater, sier hun.

Bekymret advokat

Men Frode Bergs advokat, Brynjulf Risnes, mener Søreides forklaring er tynn.

– Vi frykter at det vil virke negativt inn i løsningen av saken, sier han.

– Hvordan reagerer du på Søreides utspill om at dette ikke skal påvirke Berg?

– Jeg tror det er en pedagogikk det er vanskelig å bruke overfor russerne. De ser nok annerledes på det. Deres samarbeidsvilje vil være avhengig av det politiske klima, og er Norge fiendtlige vil alle saker være vanskelig å løse, mener han.

Den russiske ambassaden i Oslo har foreløpig ikke kommentert utvisningen av diplomaten i Norge. Den russiske ambassadøren ble informert om utvisningen mandag, før UD kunngjorde utvisningen.