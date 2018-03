Sandefjord fikk en fryktelig tung start på Eliteserie-sesongen og tapte hele 0-5 borte mot Molde.

Nå har trener, Magnus Powell, tatt grep og hentet den engelske vingbacken Andrew Eleftheriou fra Premier League-klubben Watford.

– Det gikk fort, men jeg har blitt godt tatt vare på av klubben og folkene rundt. Jeg er veldig gira og ønsker å vinne alle kamper denne sesongen. Det har vært positivt, sa Eleftheriou til klubbens hjemmesider etter overgangen.

Eleftheriou fikk sin debut for Watford i Premier Leagues siste runde mot selveste Manchester City i fjorårets sesong, men har ikke fått sjansen denne sesongen.

– Jeg vet ikke så veldig mye om ligaen, men jeg ser mye fotball og har sett noe av lagene som har vært med i Europa. Jeg vet også at Ole Gunnar Solskjær er trener her, og at Nicklas Bendtner spiller, avsluttet han.

Første muligheten for Sandefjord-fansen til å se briten i Eliteserien blir tidlig neste måned da Start står på motsatt banehalvdel.