Zlatan Ibrahimovic hentes til Los Angeles Galaxy som den superstjernen han er, men nå advares han mot å gjøre som han vil.

Svensken har gjort det til en vane å snakke med media når det passer ham – ikke omvendt.

Det må det bli slutt på, dersom han skal bli en suksess i LA.

– Det kommer virkelig ikke til å fungere, sier kommentator i LA Times, Dylan Hernandez.

– I USA er ikke fansen bare interessert i idretten, de vil vite hvem menneskene og idrettsutøverne er. Om han ikke snakker, så kommer det til å bli et ganske stort problem.

Samtidig påpeker han at selv om Ibrahimovic er en stor stjerne, er han det i mindre grad i englenes by enn i resten av verden.

Stjernene snakker

Likevel kan Zlatan være mannen som gjør noe med fotballinteressen, men det fordrer at han snakker med mer enn beina.

– Los Angeles er en veldig stor by, der basketball med Lakers og baseball med Dodgers er de overlegent største sportene. Galaxy drar 20.000 tilskuere, men folk bryr seg ikke så mye om det resten av tiden. Det er ingen i byen som snakker om laget eller spillerne, men Zlatan-overgangen kan faktisk gjøre at folk bryr seg for første gang, sier Hernandez.

– Hadde det bare vært fotballferdighetene er det, så er jeg ikke så sikker på om det hadde fungert, men man kan ikke ignorere Zlatan. Han er en type som sier ting. I Los Angeles er alt veldig personfokusert. Kobe Bryant og Shaquille O' Neal var populære fordi de uttalte seg om ting, ikke bare fordi de var bra basketballspillere.

To løver

I LA Galaxy blir svensken lagkamerat og konkurrent om plassen på laget med norske Ola Kamara.

– Det blir to løver! Det er kult. Jeg har lyst til å spille med ham, og lære. Han er en legende, sa Kamara etter å ha scoret hat trick for Norge mot Australia.

– De er veldig ulike spillere. Jeg vet ikke helt hvordan de har tenkt. Jeg har sett LA Galaxy noen ganger. Da har han spilt spiss, men de har bare én spiss. Jeg vet ikke hvordan de tenker å jobbe med det. For meg er Zlatan en ren midtspiss. Vi får se om de går over til to spisser. Jeg håper for Olas skyld at han får spille. Om det bare blir én spiss, håper jeg han utkonkurrerer Zlatan, sier norsk landslagssjef Lars Lagerbäck.