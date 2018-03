Hendelsen fant sted 1. februar i fjor. Den 27 år gamle mannen skal ifølge tiltalen ha møtt opp ved inngangspartiet til Stortinget og holdt opp en sylinderformet gjenstand.

Han ble møtt av en sikkerhetsvakt som trodde gjenstanden kunne være en granat eller et annet sprenglegeme. Den dømte mannen skal også ha spurt etter en lighter.

Samtidig sa han noe sånt som at han «ville sprenge dritten» og at han skulle «sprenge Stortinget».

Vakten forklarte i retten at han oppfattet situasjonen som skremmende og dramatisk.

Han forklarte at han var i ferd med å kaste seg over den ukjente mannen for å uskadeliggjøre gjenstanden. I stedet tok gjerningsmannen beina fatt og løp fra stedet.

Hadde noe å feire

Mannens forsvarer, advokat Christian Flemmen Johansen, forklarer at hans klient hadde vært og kjøpt en fakkelboks som han ønsket hjelp til å få tent opp.

– Da oppsto det munnhuggeri mellom min klient og denne vakten ved smijernsporten på Løvebakken. Min klient skulle ikke inn på Stortinget – han ville bare ha hjelp til å få fyr på fakkelen.

– Hvorfor skulle det han det?

– Fordi han hadde noe å feire, sier Johansen.

27-åringen erkjente ikke straffskyld for truslene mot Stortinget. Han hevdet i retten at sikkerhetsvakten misforsto hele situasjonen. Dette tror ikke retten på. De mener at mannens handling var egnet til å fremkalle alvorlig frykt.

Snart ute igjen

Hovedforhandlingen i saken ble holdt i Aust-Agder tingrett 19. mars. 27-åringen sto tiltalt for en hel rekke forhold, blant annet:

Flere ganger har han truet politibetjenter, blant annet med en kniv.

I juni 2017 truet han en bussjåfør med å drepe han med en kniv.

Han beskyldte en mann for å være pedofil da han gikk med en yngre gutt på gata. Det viste seg at det var far og sønn som gikk sammen.

Med unntak av truslene mot Stortinget, har han erkjent alle de andre forholdene i tiltalen.

Syv sakkyndige rettspsykiatere har vurdert om 27-åringen er tilregnelig eller ikke. Flertallet er i tvil, men samtlige konkluderer med at han kan dømmes til fengsel. Han ble dømt til fengsel i ett år og to måneder.

Ettersom han allerede har sittet ett år i varetekt, er han trolig ute igjen før 17. mai.