Albania - Norge 0-1

Norge stanget og stanget mot det albanske forsvaret, og det så ut til å ebbe ut i nok en bortekamp uten seier for Lagerbäcks Norge, men så dukket en uventet matchvinner opp.

Etter 62 minutter kom Sigurd Rosted inn til sin debut på A-landslaget. Og kun åtte minutter senere sendte han Norge i ledelsen. Midtstopperen stusset et godt slått hjørnespark fra «Moi» i mål til 1-0.

​ Se scoringen i videovinduet øverst

– Det var utrolig moro. Jeg kjente nervene da jeg fikk beskjed om at jeg skulle inn. Men det var bare å spille som vanlig. Det er ofte nesten på corner, så det var deilig å se den gå inn, sier matchvinneren til TV 2.

– Jeg kunne kanskje ha satt en til og. Men det er utrolig deilig. Det er sånn jeg lever for, forteller Gent-spilleren.

Norge-sjef Lars Lagerbäck innrømmer at han ikke trodde at det var debutanten som skulle sikre seieren.

– Hadde du spurt meg på forhånd, så hadde jeg nok ikke trodd det, sier Lagerbäck til TV 2.

Svensken var godt fornøyd etter hans første borteseier med Norge.

– Det var en solid innsats. Vi skulle gjerne ha laget flere mål, men det er en bra prestasjon og vi vinner 1-0, sier Lars Lagerbäck.

– Full kontroll

​​TV 2-ekspert Drillo var også strålende fornøyd etter den norske seieren.

– Det var rett og slett ganske morsomt. Norge hadde full kontroll defensivt og skapte målsjanser. Det er ekstra morsomt at vi var nærmere både to og tre enn hva Albania var scoring.

– Vi har god struktur og høy intensitet. Mange av spillerne spilte opp mot sitt aller beste, sa den tidligere landslagsjefen.

TV 2-kommentator Marius Skjelbæk var også imponert over det Norge viste i Albania.

– Norge vinner fullt fortjent. Ja, det har vært to treningskamper, men vi har fått tilbake et landslag vi kan tro på igjen, var TV 2-kommentator Marius Skjelbæks dom etter seieren.​

Fem endringer

Lars Lagerbäck gjorde fem endringer fra fredagens 4-1-seier mot Australia. En av endringene var at Martin Ødegaard fikk starte på høyrekanten. Tarik Elyounoussi erstattet Ola Kamara på topp, ettersom hat trick-helten returnerte til Los Angeles etter Ullevaal-seieren.

Kamer Qaka, som har 36 aldersbestemte landskamper for Norge, fikk for første gang starte for Albania.

Store Norge-sjanser

​Etter knapt tre minutter fikk Norge kampens første sjanse. Tarik Elyounoussi utnyttet en albansk feil og spilte en strålende stikker til spissmakker Maars Johnsen, men 26-åringens avslutning strøk utsiden av stolpen.

– Det er bra spill. Vi spiller oss gjennom sentralt. Det er nære på at Johnsen setter den, sa TV 2s fotballekspert Drillo.

Noen minutter senere var Tarik først på et smart Stefan Johansen-innlegg, men spissen klarte aldri å få kontroll på ballen i høljregnet i Elbasan. Norge skapte mye trøbbel for det albanske forsvaret med sitt høye og aggressive press i åpningsminuttene.

Midtveis i omgangen kombinerte det norske spissparet igjen. Maars Johnsen vant duellen, og ballen falt til Tarik, men skuddforsøket truet aldri den albanske keeperen.

Etter 29 minutter fikk Norge nok en stor mulighet. Meling fant «Moi», og Norges formspiller avsluttet fra spiss vinkel. Strakosha klarte ikke å holde ballen i fast grep, men Tarik nådde aldri frem på returen.

– Setter han den i det lengste hjørnet, så går den inn, sa Drillo om avslutningen.

Fem minutter før pause fikk Maars Johnsen en ny sjanse etter et presist innlegg fra Jonas Svensson, men norsk-amerikanerens avslutning ble blokkert av Arlind Ajeti. Dermed gikk lagene til pause uten scoringer.

Kamer Qaka måtte for øvrig forlate banen på grunn av en skade like før pause.

Norsk sjansesløseri

​Omar Elabdellaoi erstattet Jonas Svensson etter hvilen. Og det tok ikke mange minuttene før Norge igjen begynte å skape sjanser. Johansen vant duellen etter et langt utspill fra Nyland, og Tarik plukket opp nedfallsfrukten. AIK-spilleren fikk avsluttet fra nært hold, men skuddet gikk rett i blokken.

– For en mulighet. Tarik er våken. Han regner med den ballen kommer der. Han bør nesten score der, sa Drillo.

Norge presset kraftig de påfølgende minuttene, og Martin Ødegaard viste frem flere lekre detaljer, men nettkjenningen lot fortsatt vente på seg. Ti minutter etter hvilen kom Albania til sin første sjanse for kvelden. Hysaj headet mot mål etter et hjørnespark, men forsøket gikk like over.

Kun minutter senere viste Elyounoussi-fetterne seg frem igjen. Teknikerene kombinerte pent, før Tarik ble spilt fri. Men nordmannen klarte ikke å overliste den albanske keeperen. På returen fikk venstreback Meling heade mot mål, men forsøket gikk like utenfor.

Sikret seieren i debuten

​Etter 62 minutter forlot Håvard Nordtveit banen. Inn kom Sigurd Rosted til sin A-landslagsdebut. Og kun seks minutter senere steg midtstopperen til værs da «Moi» slo et hardt hjørnespark inn i Albania-boksen, og Belgia-proffen stusset ballen i mål.

– For et innhopp! For en dag for den unge midtstopperen. Han har tatt enorme steg som fotballspiller. Nå får han tillit, og takker for det, sa TV 2-kommentator Marius Skjelbæk.

Og den norske seieren kunne fort ha blitt større. Like før slutt fikk «Moi», Tarik og Maars Johnsen alle muligheten etter en fartsfylt kontring, men utrolig nok klarte ingen av de norske angriperne å få ballen i mål. Men det ble uansett norsk seier i Elbasan.

Slik stilte lagene

Albania: Strakosha; Hysaj, Mavraj, Ajeti, Aliji; Xhaka, Qaka; Roshi, Ramadani, Grezda; Sadiku.

Norge: Nyland; Svensson, Nordtveit, Ajer, Meling; M. Elyounoussi, Henriksen, Johansen, Ødegaard; T. Elyounoussi, Maars Johnsen.