I desember ble det kjent at Camilla Herrem (31) og ektemannen Steffen Stegavik venter barn i sommer.

I TV 2s påskeprogram «Påskefjellet», med premiere tirsdag 27. mars, avslører håndballproffen at de har fått vite barnets kjønn.

– Det blir en gutt, forteller en spent Herrem.

De vordende foreldrene har imidlertid ikke bestemt seg for navn til den lille gutten.

– Vi har egentlig snakket veldig lite om sånne ting, babyting generelt. Vi har jo ikke kjøpt én ting hjemme enda. Vi lar det gå litt tid til, sier Herrem og smiler.

Spent på mammarollen

31-åringen er spent på hva slags type mor hun vil bli for sønnen.

– Det er vanskelig å si, for i hodet mitt har jeg et bilde av at jeg er rolig og avslappet. Jeg tror ikke jeg blir fort stressa. Men samtidig vet jeg hvordan jeg er med hunden min, da er jeg veldig beskyttende, forteller hun.

Da hun bodde i Romania ble hunden Lykke delvis påkjørt av en bil mens de gikk på tur. Det gikk fint med hunden, men Herrem reagerte kraftig på hendelsen.

– Altså, da kjente jeg ikke meg selv igjen. Jeg sto foran frontruta og slo, før jeg gikk rundt der han satt og fortsatte å slå. Det var så mørkt for meg. Da bilen kjørte begynte jeg å løpe etter bilen. Så da vet jeg i hvert fall hvordan jeg er i sånne situasjoner, sier hun og ler.

– Ikke mindre som skjer

Selv om håndballstjernas liv ser ganske annerledes ut nå enn for bare noen år siden, er hun ikke enig i at det er i ferd med å roe seg helt ned.

Fra å være håndballproff i utlandet, har Herrem flyttet tilbake til hjembyen og kjøpt hus med ektemannen på Sola.

– Jeg føler det bare har vært mer og mer ting. Når jeg har vært i utlandet har det vært mye håndball, men med en gang man kommer hjem er det mye utenomsportslige ting, som for eksempel sponsoroppdrag, sier Herrem.

Nå gleder hun seg stort til å få møte barnet i magen, selv om hun også er forberedt på utfordringene.

– Jeg tror jeg er veldig realistisk. Jeg vet det blir lite søvn, og jeg vet at det blir slitsomt. Jeg har jo en jobb der jeg bør komme fort tilbake igjen, og da hadde det vært veldig fint med en unge som sover mye, sier Herrem og ler.

«Påskefjellet» har premiere på TV 2 tirsdag 27. mars klokken 19.