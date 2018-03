Fra tid til annen dukker det opp historier om personer som oppdager at de sitter på gjenstander som er verdt en liten formue.

I forrige uke ble det kjent at en amerikansk familie hadde funnet et baseballkort verdt nesten to millioner kroner da de vasket ut huset etter oldefaren sin. Funnet ble gjort bare to år etter at den samme familien fant syv andre baseballkort – i det samme huset.

I tillegg har det de siste årene blitt skrevet flere saker om at både legobyggesett, tekniske duppedingser, Pokémon-kort og Harry Potter-bøker kan være verdt en god slump med penger – og dette er bare noen eksempler.

– Hvis man har besteforeldre med et digert hus, så bør man absolutt gå gjennom skuffer og skap, sier markedsansvarlig i Skanfil, Joachim Aursland, til TV 2.

– Finner sedler i veggen

Skanfil er et auksjonshus som selger en rekke forskjellige samleobjekter. Markedsansvarlig Aursland er overbevist om at også mange nordmenn kan eie gjenstander som de ikke vet at er verdifulle.

– At det kan være ting som er verdt mangfoldige titusener og hundretusener der ute, det tror jeg på. Hvis det er verdt millionbeløp, så vet gjerne folk om det, fortsetter han.

Markedssjefen forteller at folk tidligere har tatt kontakt etter å ha funnet gamle sedler gjemt i veggen.

– Man trenger ikke gå lengre tilbake enn 80-tallet før man får mer enn pålydende for sedlene, selv om de ikke er i perfekt stand, sier Aursland.

– Det sies også at et eksemplar av Norges første frimerke i perfekt kvalitet falt ut av et orgel en gang. Man vet aldri hvor folk har gjemt verdisakene sine, legger han til.

Seddel gikk for over 900.000

Gamle frimerker og sedler er klassiske eksempler på samleobjekter som kan ha verdi.

– Det mest spesielle eksempelet vi har hatt var en østerriksk seddel fra 1800-tallet som gikk for over 900.000 med salær, til tross for at den var revet og teipet, forklarer Aursland.

SEDDEL: En kjøper måtte ut med 912.000 kroner på auksjon for denne østerrikske seddelen, som var tapet i det ene hjørnet. Foto: Skanfil

Et annet eksempel er gamle reklameskilt, for eksempel for såpe eller øl. Noe så enkelt som «til og fra-lapper», som folk normalt bruker når de gir julepresanger, kan også ha verdi. En samling med 800 merkelapper fra tidlig 1900-tall og frem til 70-tallet ble solgt for over 17.000 kroner for en stund siden. Gamle postkort er en annen klassiker.

NAVNELAPPER: En kjøper måtte ut med over 17.000 kroner for en samling med blant annet disse navnelappene. Foto: Skanfil

I tillegg kan enkelte tegneserieblader gi deg en god fortjeneste. I 2014 betalte en kjøper hele 122.500 kroner for et eksemplar av den første utgaven av Donald Duck i Norge.

– Spesielt det første nummeret, men også nummer to gang du få en god del for. Det samme gjelder enkeltblader fra 50-tallet, mens en kasse med Donald fra 60- eller 70-tallet kan gå for flere tusenlapper, hvis du er heldig, sier Aursland.

Fotballkort og leker

Har du noen gamle fotballkort liggende på loftet, er det også godt mulig at det er penger å hente.

– Vi har solgt gode, gamle engelske fotballkort. Det er ikke sånn at du sitter igjen med millioner, men de kan gå for tusenlapper.

DONALDBLADER: Denne esken med Donaldblader, tilsynelatende samtlige numre mellom 1970 og 1974, gikk for 4500 kroner med salær. Foto: Skanfil

I tillegg kan leker, for eksempel gamle biler og lego-sett, være verdt en del.

– Det teller som et stort pluss om de leveres i originalemballasjen, men selv rynkete emballasje og leker som har fått seg en liten trøkk eller to kan gå for mange penger.

LEKEBILER: Disse lekebilene gikk for 10.000 kroner på auksjon. Foto: Skanfil

Men det finnes også eksempler på folk som overvurderer verdien av eiendelene sine.

– Det er typisk for smykker og sølvtøy. Man kan for eksempel betale tusenlapper for takst, men så ender man med at det bare er verdt like mye som man betalte for taksten på annenhåndsmarkedet, sier Aursland.