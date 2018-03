Joe Gomez har på mange måter fått sitt store gjennombrudd for Liverpool denne sesongen.

Den allsidige forsvarsspilleren har figurert som høyreback i de fleste kampene for Merseyside-klubben, og har store deler av sesongen kjempet mot den lokale unggutten Trent Alexander-Arnold om plassen i den bakre fireren til Jürgen Klopp.

Konkurransen ser derimot ut til å bli noe lettere for Alexander-Arnold etter at Joe Gomez måtte forlate banen under forrige ukes privatlandskamp mot Nederland.

Kun ti minutter ut i oppgjøret ble engelskmannen liggende etter en duell, og forlot banen med det som så ut til å være en ankelskade. Signalene etter kampen var at skaden ikke var av det alvorlige slaget, og spilleren returnerte til sin klubb for å se nærmere på det.

Det har nå, ifølge ESPN, blitt bekreftet at Gomez ikke blir å se i Liverpool-trøye i løpet av den neste måneden. Han vil derfor gå glipp av gigantoppgjørene mot Manchester City i Champions League-kvartfinalen, også Merseyside-derbyet mot Everton kan han være nødt til å se fra sidelinjen.

Med Nathaniel Clyne tilbake i lett trening, men ikke kampklar, ser det ut at Klopp må se til den 19 år gamle Alexander-Arnold de kommende ukene.