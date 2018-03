Nora Mørk har så vidt startet den lange veien tilbake etter at korsbåndet røk i februar. En så alvorlig kneskade krever tid, men Norges stjernespiller våger å drømme om EM i desember.

– Jeg er veldig trygg på at dersom jeg setter meg det målet så er jeg kapabel til å nå det. Det vet jeg, men så handler det om å være smart. Det er jo ikke første kneoperasjonen min, men er jeg klar så kan ingenting holde meg igjen, sier Mørk.

Men Gro Hammerseng-Edin fraråder å tenke mesterskap. Den tidligere landslagskapteinen har selv vært ute med et ødelagt korsbånd og vet at erfaring at ting tar tid.

– Jeg synes at med hennes skadehistorikk så bør man ta seg god tid og holde tunga rett i munnen.For selv om hun er verdens beste håndballspiller handler det om hennes håndballfremtid. Der er det noen mennesker som kommer til å sitte med et tungt ansvar og jeg håper og tror at de tenker utøverens beste fremfor det som er det beste for det norske laget på kort sikt, sier Hammerseng-Edin.

Landslaget har hatt som regel at man skal holdes på sidelinjen i 12 måneder etter en korsbåndoperasjon, men landslagssjefen vil ikke utelukke Nora Mørk til et EM i desember.

– Det er ingenting absolutt, men det er en veiledende regel også får vi se. Jeg vil jo si at Nora skal bruke den tiden hun trenger og litt til, sier Thorir Hergeirsson.