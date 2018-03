Regjeringen i USA utviser 60 russiske diplomater og stenger det russiske konsulatet i Seattle etter giftangrepet i Salisbury i Storbritannia.​

12 av dem er spioner tilknyttet den russiske FN-delegasjonen, ifølge en uttalelse fra amerikansk UD.

I en uttalelse fra Det hvite hus står det at utvisningen skjer i samhandling med NATO-allierte land:

– Dagens handlinger gjør USA tryggere ved å redusere Russlands muligheter til å spionere på amerikanere, og å utføre skjulte oppdrag som truer USAs nasjonale sikkerhet.

– Med disse stegene gjør USA og våre allierte det klart for Russland at handlinger har konsekvenser.

Russland planlegger nå et motsvar, ifølge utenriksminister Sergej Lavrov. En russisk politiker sier at minst 60 amerikanere bør utvises, ifølge Reuters.

Nyhetsbyrået AFP melder at Canada utviser fire russiske diplomater. Ifølge landets utenriksminister Chrystia Freeland har de brukt sin diplomatiske status til å true Canadas sikkerhet.

En rekke EU-land har vurdert å utvise russiske etterretningsoffiserer som jobber under diplomatdekke. 14 EU-land utviser over 35 russiske diplomater etter Salisbury-angrepet.

4 utvisninger i Tyskland.

4 utvisninger i Frankrike.

2 utvisninger i Danmark.

2 utvisninger i Italia.

13 utvisninger i Ukraina.

2 utvisninger i Nederland.

3 utvisninger i Tsjekkia.

3 utvisninger i Litauen.

1 utvisning i Estland.

1 utvisning i Finland.

1 utvisning i Romania.

Tilsvarende motsvar

Russland planlegger nå et tilsvarende motsvar, ifølge nyhetsbyrået RIA.

Det russiske utenriksdepartementet sier responsen vil innebære utvisning av like mange utenlandske diplomater som antallet utviste russiske tjenestemenn. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA, som siteres av nyhetsbyrået Reuters.

I forrige sa EUs stats- og regjeringssjefer i en felles erklæring at de er enige i den britiske regjeringens vurdering om at det høyst sannsynlig er Russland som er ansvarlig for angrepet.

Mandagens avgjørelse kommer i etterkant av nervegiftangrepet mot den russiske eks-spionen Sergej Skripal og hans datter i den britiske byen Salisbury.

Tyskland og Frankrike har stilt seg bak Storbritannia i saken der britiske myndigheter mener at Russland er ansvarlige for angrepet.

Ble kalt inn på teppet

De russiske ambassadørene i Latvia, Litauen, Estland og Polen ble kalt inn på teppet av landenes utenriksdepartementer etter giftangrepet, melder nyhetsbyråene Tass og RIA.

Innkallelsen kom etter at den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter ble forgiftet med nervegass i den britiske byen Salisbury 4. mars.

Storbritannia utviste i etterkant 23 russiske diplomater fra landet, og Moskva svarte med å utvise like mange britiske diplomater fra Russland.

