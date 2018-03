Tesla-eiere har truet med boikott av Kongsberg skisenter etter at skisenteret langet ut mot en Tesla-eier som stjal parkeringsplassen til en handikappet gutt.

Nå har skisenteret hengt opp flere knallgule «Tesla Only»-skilt på parkeringsplassen, i håp om å blidgjøre Tesla-eiere.

Skisenterets daglige leder Halvor Jamtveit sier til TV 2 at det aldri var meningen å støte Tesla-eiere da de ba sine kunder om å ikke stjele parkeringsplassen til funksjonshemmede.

Jamtveit kaller alle reaksjonene for «hysteri».

– I anledning alt hysteriet rundt «Tesla-saken» i Kongsberg skisenter, som i utgangspunktet kun handlet om et feilparkert kjøretøy, tok saken en helt uventet vri, og satte fokus på Tesla-førere som ikke respekterer andres behov. Det var ikke det vi ville få frem, sier han.

STJAL PARKERING: Det var denne feilparkerte Teslaen som satte igang rabalderet på Kongsberg skisenter sin Facebook-side. Foto: Kongsberg skisenter

Langet ut mot bilist

I innlegget som fikk Tesla-eierne til å koke, rettet skisenteret en pekefinger mot bilføreren som stjal parkeringsplassen til en funksjonshemmet tiåring:

ALPINEIER: Halvor Jamtveit er daglig leder i Kongsberg skisenter. Foto: Privat

«Hei Tesla-fører! Vi har avmerket p-plasser for HC i Kongsberg skisenter. Vi ber om forståelse for disse skiltene! I dag skulle en ti år gammel gutt i bakken, men en Tesla sto i veien. Vi ber om forståelse og ber om at andre ikke parkerer på avmerkede HC-PLASSER! (vi har unnlatt og legge ut bilde av ditt skiltnummer)».

Sterke Tesla-følelser

TV 2s omtale om Tesla-bråket ble nylig lagt ut i Facebook-gruppa «Vi som ønsker elbilen dit pepper'n gror».

Gruppen har over 28.000 medlemmer, og er i stor grad viet til diskusjoner om Tesla.

Siden da har det ifølge skisenteret tatt fullstendig av.

I gruppas kommentarfelt blir Tesla kalt «2,2 tonn søppel», mens Tesla-eiere blir kalt «en gjeng med tullinger som tror de kan gjøre hva de vil».

«SØPPEL»: Tesla-eiere får hard medfart i Facebook-gruppa «Vi som ønsker elbilen dit pepper'n gror». Foto: Skjermdump

Jamtveit sier at skisenteret har fått erfare hvor sterke følelser som blir satt i sving når det er snakk om Tesla.

– Kongsberg skisenter har lært mye av denne saken i form av flere tusen kommentarer på hvordan Tesla-førere er. Vi tar avstand fra alle «hat»- kommentarene, og har ikke det inntrykket av Tesla-sjåfører, sier han.

Nå har skisenteret altså viet fem av sine parkeringsplasser til Tesla-førere, i håp om at det kan være et plaster på såret.

– Vi tar grep for å favne om alle våre gjester – også Tesla-førere – så vi har nå satt opp hele fem spesial-tilrettelagte «Tesla Parking only»-parkeringsplasser like til høyre for våre handikapplasser, sier han.