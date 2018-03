Pastor Aracely Meza var pastor og selverklært profet i Iglesia Internacional Jesus es el Rey i Texas, USA.

I 2015 hevdet hun at gutten var besatt av en manipulering demon, og sa at Gud ønsket at demonen skulle drives ut med sult. Det skriver Dallas News.

Sultet i over tre uker

I 25 dager nektet hun gutten mat. Under rettssaken fikk juryen se videoopptak av den lille gutten som var så svak at han ikke klarte å løfte hodet. Kragebeina stakk ut av kroppen hans.



De fikk også se hvordan Meza ba og forsøkte å gjenopplive ham da hun oppdaget han var død.

Under rettssaken sa hun at de holdt en «gjenoppstandelsesseremoni» for gutten. Hun forklarte at hun trodde Gud ville vekke gutten til live igjen.

Dømt til 99 år

Tre år etter guttens død, ble pastoren funnet skyldig i å ha forårsaket et barns død. Hun ble dømt til 99 år i fengsel, og hun må betale 10.000 dollar i erstatning til guttens foreldre.

Under rettssaken i Dallas Coutny, fikk juryen se glimt av den makt Meza hadde over menigheten sin. Hun drev meningheten sammen med sin ektemann Daniel Meza. Flere familier bodde i huset sammen med ekteparet.

Meza tok barna fra foreldrene i menigheten allerede mens de ble ammet. Foreldrene bodde i samme hus som barna, men de fikk ikke lov til å røre dem.

Sektlignende religioner

De som stilte spørsmål ved Mezas måte å gjøre ting på, ble beskylt for å være besatt av djevelen, og fysisk straff var vanlig for småting.

Amerikansk politi har avdekket flere sekslignende miljøer som driver med skadelig djevelutdrivelse den siste tiden. I desember ble sektleder Anna Young tiltalt for drap på en gutt i Florida.