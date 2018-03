Se Crystal Palace-Liverpool lørdag fra 13.00 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!

Premier League-fotballen returnerer lørdag, og den første kampen i runden er stor også i norsk målestokk.

Alexander Sørloth håper nemlig på å være tilbake fra skade til oppgjøret mot storklubben Liverpool, en klubb med enorm fanskare i Norge.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg følger med på Premier League, og det har jeg gjort lenge, men jeg har ikke noe spesielt favorittlag eller «hatlag». Men alle kampene jeg spiller har jeg lyst til å vinne, og så har jeg noen kompiser som er Liverpool-fans, så jeg kan gni det litt inn overfor dem.

– Hadde det vært ekstra deilig å få det første målet mot Liverpool?

– Det hadde vært strålende. For da kunne jeg ha slengt det i trynet på dem, og det hadde vært nydelig, sier Sørloth til TV 2.

Sørloth er imidlertid svært tvilsom til møtet med gigantene fra Merseyside, og skal gjennom sene tester for å se om han blir kampklar.

Samtalen finner sted på Crystal Palaces treningsanlegg i Sør-London, der en optimistisk norsk landslagsspiss søker storformen i jakten på sin første Premier League-scoring. Den kan komme mot topplaget Liverpool, en klubb som også er Alexanders far, Gøran, sin favorittklubb. Pappa Sørloth håper visstnok på 4-3-seier til bortelaget, men hat trick fra sin egen sønn, lørdag.

– Det håper selvfølgelig ikke jeg. Jeg håper vi vinner 4-3 og at jeg scorer fire mål i stedet, smiler Norges ferskeste Premier League-spiss.

Torsdag uttalte Roy Hodgson at det fremdeles er et usikkerhetsmoment rundt nordmannens deltakelse i den viktige kampen. Palace ligger to poeng over nedrykksstreken og har sju kamper igjen av Premier League-sesongen. Da kan det passe fint å få tilbake storkjøpet fra januar, som måtte stå over forrige kamp - 2-0-seieren over Huddersfield - på grunn av en skadesituasjon.

Sitter ved siden av de største stjernene i garderoben

Snart to måneder er gått siden deadline day-overgangen fra Midtjylland til Crystal Palace, og en tilværelse som dansk superligaspiss er byttet ut med Premier League-fotball for 22-åringen fra Trondheim.

– Det er selvfølgelig spesielt. Jeg har byttet mye klubb, men det er noen store navn som gjør det litt ekstra spesielt. Jeg sitter ved siden av Benteke og Zaha i garderoben. Det er en angrepstrio der. Vi snakker en del sammen om hva vi skal gjøre, forteller Crystal Palace-spissen.

På TV 2s spørsmål om å beskrive debuten, som kom mot Everton i et 1-3-tap 10. februar, bekrefter unggutten det de fleste nok også hadde trodd på forhånd.

– Det var ganske heftig. De første ti minuttene var jeg ganske shaky, det skal jeg ærlig innrømme. Touchen satt ikke helt, men da jeg kom meg over det fikk jeg bygget selvtillit og synes jeg gjorde en kvalifisert debut, sier han.

– Har tenkt at jeg skulle prøve å vise meg frem litt med fysikken

Siden den gang har han rukket å ta godt for seg, og briljert i nærdueller med spillere som Evertons Michael Keane og Tottenhams Mousa Dembélé, muskelbunter som virkelig vet hva som kreves i engelsk fotballs øverste divisjon.

– Jeg har jo høyden og fysikken. Jeg har noen kilo på baken. Det hjelper på. Jeg tror det er fint at det ligger i bunn, for da har du på en måte det å lene deg på. Jeg har tenkt at jeg skulle prøve å vise meg frem litt med fysikken, for det er jo alltid mye snakk om fysikk i Premier League. Nå har jeg fått luket bort det, og det er ikke noen tvil om at fysikken er til stede. Så nå satser jeg på å få gjøre meg bemerket på andre områder også, sier spissen.

Se video: Sørloth knuste Spurs' maskinmann: – Dembélé vinner ni av ti av de der

I årene som seniorspiller har Sørloth allerede rukket å stifte bekjentskap med norsk eliteserie med Rosenborg og Bodø/Glimt, nederlandsk æresdivisjon med Groningen og dansk superliga med Midtjylland, men bekrefter at hverdagen er en ganske annen i Premier League.

– Det er jevnt over mye bedre atleter her. Alle lag har spillere som enten er sinnssykt sterke eller sinnssykt hurtige. Det går ikke an å komme unna det. I Danmark føler du at du møter noen spillere du har full kontroll på. Slik er det ikke her. Her må du være på tærne hele tiden, og gi 100 prosent, forteller han.

– Publikum er klin gærne. Kommer vi over midtbanen, reiser alle seg

Etter debuten mot Everton ble det virkelig tøft for Sørloth og lagkameratene i de tre neste kampene, da storklubbene Tottenham, Manchester United (begge hjemme) og Chelsea (borte) stod for tur. Poeng-og målmessig ble det null i protokollen for Sørloth, men han fikk et mål feilaktig annullert mot Chelsea. Allikevel ser han tilbake på ilddåpen i ligaen med positive øyne.

– Det var artig. Det var kamper jeg så frem til å spille, og spesielt kult på Selhurst Park. Det ble så god stemning. Folk er klin gærne. Hver gang vi kommer over midtbanen, så reiser alle sammen seg, og det er helt nydelig. Vi skulle selvfølgelig prøvd å fått med oss poeng, og Tottenham fortjente vel å vinne, men mot Manchester United var det bittert. Den kampen skulle vi fått poeng fra, sier Sørloth.

– Allerede som junior i Rosenborg var det mange som avskrev meg

Det er kun fire år siden Sørloth spilte juniorfotball i Rosenborg, men siden den gang har mye skjedd. Dagens RBK-spiss Nicklas Bendtner spilte for eksempel Premier League-fotball mens en da 18-årig Sørloth måtte dra på utlån til Bodø/Glimt for virkelig å få sitt gjennombrudd i norsk fotball.

– Det snur fryktelig fort. Allerede som junior i Rosenborg var det mange som avskrev meg, og mente at jeg var for treg og for veik. Det kan snu plutselig. Det er utrolig hvor mye det har å si når kroppen får kommet på plass og man får utnyttet potensialet sitt, sier han.

I videovinduet øverst ser du også Sørloth fortelle om likhetene mellom landslagssjef Lars Lagerbäck og klubbtrener Roy Hodgson, om framtiden som en av to i et Premier League-spisspar på landslaget, om ønsket fra faren om at han skal bli mer ego, om hvem han synes er den beste spilleren på laget (og hvorfor), om tanken på at ett mål fra ham kan være forskjellen på nedrykk og ikke og om treningshverdagen i Premier League!