Restauranteieren eier flere spisesteder i Oppland. I avhør med politiet den 20. mars, innrømte han at kjøttet skulle serveres til restaurantgjester.

– Han har sagt at han skulle servere det på en av restaurantene han har, sier politiadvokat Tom Gjestvang ved Innlandet politidistrikt på Gjøvik.

Åsted Norge har ikke fått kontakt med mannen, men hans forsvarer, Per Espen Eid, sier at mannen ikke erkjenner grovt heleri.

Mannen erkjenner kun vanlig heleri med en strafferamme på to år, og underbygger det med at han kun har kjøpt stjålet kjøtt denne ene gangen.

Prøvde å gjemme unna kjøttet

Politiet utelukker ikke flere pågripelser i miljøet rundt mannen, ettersom noen prøvde å gjemme unna det stjålne kjøttet etter arrestasjonen av restauranteieren.

I avhør med politiet fortalte mannen hvor kjøttet lå, men da politiet ankom den aktuelle restauranten var kjøttet borte.

– Det er jo alvorlig, når vi først har pågrepet en person, at andre prøver å unndra tyvegodset, forteller politiadvokat Gjestvang.

Samme kveld valgte imidlertid restauranteieren å levere det stjålne kjøttet til politiet på Gjøvik.

Kjøtt-tyver fra Georgia

De to mennene som solgte kjøttet til restauranteieren, har erkjent å stå bak flere indrefilet-tyverier fra dagligvarebutikker i Oppland.



De ble gjenkjent av Åsted Norges seere den 19. mars og pågrepet på Gjøvik neste dag – sammen med restauranteieren.

– De er siktet etter bestemmelsen av grovt tyveri all den tid det har profesjonelt preg. Strafferammen er på seks år, så de kan påregne en ikke ubetydelig fengselsstraff, forteller politiadvokat Gjestvang.

Arrestert dagen etter ankomst

BESLAGLAGT: Stjålet kjøtt som skulle serveres på én av restaurantene til den pågrepne mannen..

Tyveriene i Oppland, som ble fanget opp av flere overvåkingskameraer, ble begått i månedsskiftet januar og februar.



Etter dette har trolig de to georgierne forlatt Norge, før de ifølge politiet kom tilbake igjen mandag 19. mars.

Tilfeldighetene ville ha det til at de samme kveld ble etterlyst på Åsted Norge, noe som førte til flere tips. Pågripelsen skjedde neste dag da de prøvde å leie en bil på Gjøvik sammen med restauranteieren.

De to mennene er varetektsfengslet for fire uker. Restauranteieren slapp varetekt da det ikke er fare for bevisforspillelse, men risikerer likevel fengselsstraff.

– Det kan ligge an til en ubetinget straffereaksjon, sier Gjestvang til Åsted Norge.

Politiet har så langt mottatt ti anmeldelser i Oppland, men utelukker ikke at saken kan vokse i omfang. Åsted Norge vil følge denne saken videre.