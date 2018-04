10. august 2017: ​Det er en rolig sommerdag. Det er sol, litt vind, men blå himmel. Så ser vennegjengen ute på båttur utenfor Refshaleøen i København en ubåt som kjører i vannflaten.

De vil bort og ta en nærmere titt. En av dem tar opp mobilen og begynner å filme.

– Kan vi komme nærmere? Opp på siden? sier en av dem.

Så kjører båten nærmere, langs siden av ubåten.

En kvinne står i åpningen av ubåten, hun ser rett fram. Kvinnen har rød genser.

– Hallo, roper de.

Hun snur seg mot dem, smiler, løfter venstre hånd, vinker.

Mannen som filmer kan ikke en gang forestille seg at videoen han nå ser gjennom telefonen sin er en av de siste videoene av Kim Wall i live.

Videoen er tatt rundt klokken 19 torsdag 10. august.

Danske påtalemyndigheter mener Kim Wall ble drept mellom klokken 22.00 den 10. august og klokken 10.00 fredag 11. august.

– Tilfeldig

Mars 2018: Mannen har ikke snakket med journalister før. Han ønsker ikke at navnet hans skal bli kjent.

Men mens rettssaken forstått pågår i København byret har han likevel bestemt seg for å vise videoen til TV 2.

Mannen som filmet bor i København og har sett ubåten i Køge bukt flere ganger før. Han er ofte i det området om sommeren.

Se den uredigerte videoen: Peter Madsens første ord til politiet

– Denne dagen så vi den helt tilfeldig, og vi tenkte det ville være gøy å få tatt en ordentlig video av den, sier han til TV 2.

Han sier båten var på vei ut av havnen da de møtte på den.

– Vi så ingenting til Madsen denne dagen, han var sikkert nede i ubåten, og det var bare Kim som sto der. Vi forstøkte å komme så nær ubåten som mulig, og da vi kom tett inntil så vi hvor stor den er. Det er veldig svær, sier han.

Ringte politiet

Morgenen 11. august våknet Danmark til overskrifter om at ubåten til Peter Madsen var forsvunnet.

På formiddagen ble ubåten funnet og Madsen reddet opp av vannet idet ubåten sank.

Men Kim Wall var sporløst forsvunnet.

– Med en gang jeg så at noe hadde skjedd tok jeg kontakt med politiet og sendte dem videoen. Det føltes viktig at de fikk se den, sier fotografen.

Rettssaken mot Peter Madsen går over 12 dager i mars og april. Dommen faller 25. april.

Madsen er tiltalt for å ha planlagt og gjennomført drapet om bor på Nautilus, samt å ha begått svært grove seksuelle overgrep mot henne.

Selv hevder han at Wall døde i en ulykke og at han i en irrasjonell tilstand parterte liket for å bli kvitt det.