Mercedes sin legende fra 1979 har nylig kommet i en helt ny utgave.

Før lansering var mange spent på om Mercedes ville endre mye på det ikoniske designet. Svaret er nei. G-Klasse, som den heter i dag, er fortsatt slik vi husker den.

På innsiden har det derimot skjedd store ting. Uttrykket er modernisert og bilen henter flere elementer vi kjenner fra E-Klasse, blant annet såkalt widescreen cockpit.

Norske priser

Samtidig videreføres flere av de klassiske elementene, blant annet passasjer-håndtaket, de krombelagte bryterne til differensiallåsene og ikke minst de nokså stramme og rette linjene i interiøret.

Det er her G-Klasse kanskje trives aller best.

I mai lanseres G 500, og litt senere kommer også den brutale toppmodellen signert AMG. Nå er prisene klare, og her er det bare å holde seg fast.

G 500 prises fra 1.930.000 kroner, mens AMG G 63 starter på friske 2.520.000. Dette er mye bil for mye penger, rett og slett.

Kjøpelystne nordmenn

Men prisen ser ikke ut til å stoppe entusiastiske nordmenn. Så langt har allerede 15 bestilt verstingutgaven – usett!

– Svært mange kunder har ventet spent på denne salgsstarten og allerede før vi åpnet for bestilling, hadde 15 nordmenn skrevet seg på liste for toppmodellen G 63. Av andre hyggelige nyheter kan det nevnes at norsk standard inkluderer utstyr for over 75.000 kroner og at den blir tilgjengelig som varebil, sier Audun Hermansen, PR- og informasjonssjef hos den norske Mercedes-importøren.

Moderne, men samtidig G-wagen...

Ny motor – råere ytelser

Både G 500 og AMG 63 leveres med nye motorer. Begge utgavene får nå den velkjente V8-eren på 4 liter. I førstnevnte yter den 422 hk og 610 Nm. Det bidrar til 100 km/t fra 0 på 5,9 sekunder og toppfarten er 210 km/t.

Beveger vi oss over på AMG-utgaven, yter samme motor spinnville 585 hk og 850 Nm allerede fra 2.500 omdreininger. 0-100 går unna på 4,5 sekunder, mens toppfarten er 240 km/t. Det er ganske så vilt på en slik type bil.

På AMG G 63 har 4MATIC-systemet også fått en mer bakhjulsdrevet karakteristikk, med en fordeling på 60/40 for bedret kjøredynamikk.

Visuelt kjennetegnes G 63 av eksosrør på siden, bredere skjermer, AMG-spesifikk grill og 22-tommers AMG-felger, som er standard.

Mange av de ikoniske elementene er med videre, som reservehjulet på bakluken og de fremtredende blinklysene montert på panseret.

Bedre både on- og offroad

Selv om nye G-Klasse har blitt større enn sin forgjenger (53 mm lengre og 121 mm bredere) har vekten gått ned. Økt bruk av aluminium har sørget for en vektreduksjon på 170 kg.

Understellet er også forbedret. Bakakselen har nå fire lenkearmer på hver side. Nytt oppsett på fjæringer har også resultert i at bilen blir bedre, både offroad og på veien.

Sidepipes er med på 2018-modellen også.

"Dynamic select" er nå tilgjengelig med fem kjøremodus som justerer girskift, fjæring, styring og gassrespons. I tillegg til de velkjente "eco", "komfort", "sport" og "individuell" introduseres for første gang "G-mode".

Det går på automatisk når en av de tre differensiallåsene blir aktivert eller lavgirserie blir valgt. I "G-mode" tilpasses alle parametere til terrengkjøring og girskiftene holdes til et minimum for å sikre forutsigbar kraftleveranse. For første gang kommer også G-Klasse med elektromekanisk tannstangstyring.

Mens vi venter på at de første bilene ankommer Norge i mai, kan du se flere bilder av nye G-Klasse under. Her snakker vi kanskje om neste års heftigste påske-SUV...

