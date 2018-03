Da Kystvakten bisto Havforskningsinstituttet under årets seltelling ved Grønland, kom de over et flatt isflak som førte til idrett under svært eksotiske forhold, skriver Fiskeribladet, som omtalte saken først.

Kystvakten skriver på Twitter at fotballkampen fant sted før KV Svalbard satte kursen for fastlandet.

Provisoriske mål ble raskt laget, og bak hvert mål ble det plassert bevæpnede isbjørnvakter.

Den improviserte fotballkampen mellom Sjøforsvaret og Havforskningsinstituttet endte 10-0.

KV Svalbard avslutter i dag bistanden

til Havforskningsinstituttet med seltelling ved Grønland og setter kursen for

fastlandet. Det har også vært tid til en liten olympiade med fotballkamp på isen.

– Betydelig mindre is

Orlogskaptein Geir Martin Leinebø sier til Fiskeribladet at fotballkampen på isflaket var en solid bonus under toktet der de bisto norske havforskere.

Havforskningsinstituttets toktleder Tore Haug sier at isforholdene er nedslående. Både sel og isbjørn får stadig mindre is å oppholde seg på.

– Det er betydelig mindre is. Og vi ser ikke fastis. I år kunne vi se fjellene på fastlands-Grønland fra båten. Det har vi ikke klart tidligere. Det betyr at isen også blir smalere, sier Haug til avisen.