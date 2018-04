Se Chelsea-Tottenham søndag kl 17.00 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!

Søndag er det duket for storkamp i Premier League, når Chelsea tar imot Tottenham til et svært viktig oppgjør i kampen om Champions League-plassene.

Vertene er i øyeblikket fem poeng bak sine byrivaler, men har et historisk godt overtak på Spurs på eget gress.

Rekken av kamper som har gått siden sist Tottenham vant på Stamford Bridge, er nemlig den verste i Premier League-historien, og strekker seg til før ligaen ble re-brandet i 1992.

Forrige Spurs-triumf i vest-londonernes løvehule ved Fulham Broadway, fant nemlig sted i februar 1990, da David Howells og Gary Lineker scoret målene i et 2-1-oppgjør der Erik Thorstvedt voktet Spurs-buret. Siden den gang har Spurs gjestet «brua» 27 ganger i ligaen (25 i Premier League-æraen), samt tre ganger i cupkamper uten å vinne.

– Selv da jeg var der var de det store bogey-laget. Det var slik at for Tottenham så var Arsenal den store kampen, mens Chelsea elsket å slå Tottenham. Til og med på White Hart Lane var det slik i mange år, sa TV 2s Premier League-ekspert Thorstvedt da noe tilsvarende nettsak ble laget forut for oppgjøret mellom lagene for fire år siden.

LENGE LEVE HISTORIEN: Erik Thorstvedt var stor i London på begynnelsen av 90-tallet. Her er den nåværende TV 2-eksperten avbildet sammen med den norske duoen Dollie de Luxe, Ingrid Bjørnov og Benedicte Adrian, under premieren av musicalen "Which Witch" på Piccadilly Theatre i London i oktober 1992. To og et halvt år før dette bildet ble tatt, vant Tottenham altså for foreløpig siste gang en fotballkamp på Stamford Bridge. Foto: Åserud, Lise/Scanpix

Pochettino: – Historie er historie. Det teller ikke i denne kampen

Tottenham-manager Mauricio Pochettino ble på denne ukens pressekonferanse også konfrontert med at sist Spurs vant på Stamford Bridge, kostet en pint med øl 30 pence i England. Allikevel kommer ikke hans kampforberedelser til å inneholde denne dystre statistikken.

– Nei. Det er ikke et poeng å fokusere på for oss. Vi fokuserer på å vinne og på å prestere. Da har du muligheten til å være bedre enn dem og ha kapasiteten til å vinne over dem. Historie er historie, og den er der, men det vil ikke hjelpe verken Chelsea eller oss. Det teller ikke i denne kampen, sa Pochettino denne uken.

Det mentale aspektet kan imidlertid alltid spille inn, og faktum er uansett at den historisk sterke rekken til Chelsea er eksisterende. De to siste sesongene har Tottenham ledet oppgjørene fra start, men både 2-0-ledelsen i 2016 - som kulminerte med at Leicester sikret seg ligatittelen den samme kvelden som et resultat av at Chelsea hentet det inn igjen til 2-2 - og 1-0-ledelsen ekspedert ved Christian Eriksen forrige sesong, ble hentet inn igjen og har vært med på å forlenge den utrolige rekken.

Av dagens etablerte Spurs-stjerner er det kun et fåtall som ikke har forsøkt seg i Tottenham-drakt på Stamford Bridge. Januarkjøpet Lucas Moura er selvsagt en av dem, og det samme er nysigneringene fra forrige sommer Davinson Sánchez, Serge Aurier og Fernando Llorente.

FORRIGE FORSØK: Christian Eriksen og co kom til kort mot Marcos Alonsos Chelsea i november 2016. Det var det foreløpig siste av 25 forsøk i Premier League-historien. Ingen lag har flere kamper på en enkelt bane uten å vinne i ligaens historie. Foto: Ben Stansall/AFP

I tillegg har heller ikke Kieran Trippier (på benken forrige sesong) eller Moussa Sissoko (ikke i troppen forrige sesong) fått prøve seg der i liljehvitt. Sistnevnte har imidlertid tapt tre av tre ganger han har vært på brua som Newcastle-spiller, mens Trippier heller ikke klarte å vinne den ene gangen han var der med Burnley.

I lys av den dystre statistikken, har vi her sett nærmere på hvor mange Tottenham-spillere som faktisk har forsøkt å vinne en fotballkamp på Stamford Bridge siden sist gang noen klarte det.

Siden Erik Thorstvedt og lagkameratene vant med 2-1 i Vest-London i februar 1990, er det som nevnt spilt 30 kamper, hvilket betyr at over 330 forskjellige Tottenham-ellevere har forsøkt seg på å hente med seg tre poeng hjem til nord i byen siden sist gang klubben lyktes. Det totale antallet forskjellige spillere i de 30 elleverne er hele 162.

Her er oversikten, år for år og spiller for spiller: