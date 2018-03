Mohamed «Moi» Elyounoussi er brennhet om dagen.

Etter ett mål og én målgivende mot Manchester City i Champions League fulgte han opp med storspill for Norge i privatlandskampen mot Australia.

​Se TV 2 Sportens reportasje øverst!

Det er blitt lagt merke til av europeiske storklubber. På ryktebørsen er nordmannen blitt koblet til både Leicester og Arsenal den siste tiden.

– Vet mer enn jeg sier

Spesielt er ryktene om en mulig overgang til Arsenal i sommer blitt hetere og hetere.

– He, he. Du spør veldig direkte nå. Men det jeg har hørt er at det har vært klubber og sett på meg, sier Elyounoussi til TV 2 Sporten.

– Hvor nære er du en overgang til en større klubb?

– Vel, jeg har vært nære tidligere også. Jeg er på mitt beste nå og føler meg klar for nye steg, svarer han.

– Vet du mer enn du sier?

– Ja, jeg vet mer enn jeg sier, det gjør jeg, svarer en svært hemmelighetsfull Elyounoussi om Arsenal-ryktene.

Elyounoussi, som starter igjen for Norge i mandagens privatkamp mot Albania, understreker at det ikke er kun Arsenal som frister.

– Det trenger ikke nødvendigvis å være Arsenal, gliser han.

Lagerbäck: – Han holder europeisk klasse!

Landslagssjef Lars Lagerbäck håper «Moi» kan komme seg til en større klubb enn Basel.

– Det er alltid bra om man kommer så høyt opp som mulig. Samtidig så har han en fordel der med Basel, for de er nesten alltid med i europeisk fotball. Så kommer det jo an på hvor han drar. Det viktigste for meg er at han spiller så mye som mulig. Han er fremdeles ung, så han kan bli enda bedre, sier svensken – før han gjør det klart at «Moi» er mer enn god nok til å spille for de beste klubbene i Europa.

– Han holder europeisk klasse, slår 68-åringen fast.