Etter det TV 2 erfarer gjør Lars Lagerbäck flere endringer på det norske laget til kampen mot Albania mandag kveld.

Martin Ødegaard erstatter blant annet Fredrik Midtsjø i midtbaneleddet, mens Tarik Elyounoussi overtar den ledige plassen etter Ola Kamara på topp.

​– Jeg synes det er lurt. Ødegaard har ligget og vaket med tanke på å være god nok for det landslaget lenge. Hvis han har tatt et lite steg til, er han god nok. Jeg gleder meg veldig til å se ham på en kant, sier TV 2s fotballekspert Drillo.

I tillegg får Jonas Svensson og Håvard Nordtveit muligheten i de bakre rekker.

– Kampen mot Australia var meget oppløftende, men det var allikevel ventet at det skulle bli gjort en del bytter inn mot denne kampen. Lagerbäck vil fortsatt teste ut en del ting, og dette er en av de siste kampene han får før det blir alvor i Nations League, sier Jesper Mathisen.

Mathisen er spent på Ødegaard

TV 2s fotballekspert er mest spent på hvordan unggutten Martin Ødegaard gjør det, når han får muligheten fra start i Tirana. Den Heerenveen-utleide Real Madrid-spilleren får sjansen på kanten blant Lagerbäcks elleve.

– Jeg håper virkelig Ødegaard tar vare på sjansen i kveld. Han har noen ferdigheter på sitt beste som ingen andre norske spillere har, og får vi spilt han varm i dette laget blir han en veldig viktig bidragsyter til høsten når Nations League skal spilles, sier Mathisen.

Tarik Elyounoussi får sjansen på topp

Den eneste endringen som var garantert, var helt på topp, der Ola Kamara forlot troppen etter hat trick-showet mot Australia.

– Det er helt naturlig at Tarik får sjansen på topp sammen med Maars Johnsen. Mot Australia jobbet spissene våre som helter, og jeg tror vi får se den samme innstillingen i kveld. Lagerbäck var veldig fornøyd med måten kollektivet Norge fremstod på mot Australia, og det var enkelt for oss som så kampen å se igjen ting fra hvordan Lagerbäck vil at Norge skal spille. Det blir spennende å se om det blir enda flere steg i riktig retning i kveld, sier TV 2-ekspert Mathisen.

PS! Norge har kun slått Albania én gang tidligere. Tore André Flo og Steffen Iversen scoret målene i en 2-1-seier i en EM-kvalifiseringskamp i Tirana i 1999.

