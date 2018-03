Det er nok flere som har stusset over resultatene i NM i alpint for noen dager siden, der blant andre Henrik Kristoffersen endte på en overraskende femteplass i storslalåm.

Etter en lang sesong er de beste kjørerne garantert tappet for både energi og motivasjon, men Kristoffserens uttalelser om at han egentlig ikke kjørte for et NM-gull vekker oppsikt.

– Det som skjedde i storslalåm er egentlig det beste som kunne skjedd. De unge gutta trenger FIS-punkter for å få et godt startnummer i Europa-cup, og for såvidt World Cup, neste sesong. Så det er egentlig derfor man er her, for å gi de den muligheten. Jeg kan jo vinne et NM-gull, men det er mye viktigere for norsk alpinsport at de får en bedre startposisjon neste sesong, sa Kristoffersen til NRK.

Dette var resultatlisten etter helgens NM i storslalåm:

Rasmus Windingstad Lucas Bråthen, + 0,02 Marcus Monsen, + 0,10 Fabian Wilkens Solheim, + 0,35 Henrik Kristoffersen, + 0,42

Reagerer på Kristoffersens uttalelser

TV 2s alpintekspert, Finn Christian Jagge, tror ikke på forklaringen til Kristoffersen.

– Jeg må nesten le litt. Det er rart at han uttaler seg på denne måten. Vi har alltid kjørt for å vinne NM-gull, og jeg tror nok han også gjorde det. Dette er nok heller en bortforklaring for at motivasjonen ikke var helt på topp etter en lang sesong, sier Jagge til TV 2.

– Skjer det at løpere faktisk kjører for halv maskin, for at lagkameratene skal få et bedre utgangspunkt neste sesong?

– Det er ikke vanlig. Det er jo rett og slett ikke lov å kjøre sakte med vilje, for da manipulerer du FIS-punktene. De beste må stille opp i NM, selv om motivasjonen kanskje ikke er på topp. Jeg vet ikke om dette var en slags unnskylding fra Henrik, men jeg tror nok at han overdrev litt. Han kjørte nok for å vinne, men ble overrasket over flere av de unge som ser på NM som et av sesongens høydepunkt, mener Jagge.

Sportssjef Claus Ryste har ikke besvart TV 2s henvendelse.

– Ikke vits å gi full gass

Kristoffersen gjentar, i et lengre intervju med NRK, at det er bedre for norsk alpint at flere utøvere får et bedre utgangspunkt neste sesong - enn at han tar et nytt NM-gull.

– Jeg kunne sikkert hatt noen flere NM-gull, men jeg vant mitt første NM-gull da jeg var 17 år. Da hjalp det meg til å komme meg videre. Da fikk jeg veldig gode FIS-punkter, og en bedre startposisjon sesong etter. Du er litt utladet og ferdig da verdenscup-sesongen er ferdig, mens NM kanskje er høydepunktet for de som prøver å komme seg inn i Europa-cup. Da er det egentlig ikke vits for meg å gi full gass, hvis andre kan få en bedre startposisjon til neste sesong, sa han til NRK.