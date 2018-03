Wales-stjernen Gareth Bales fremtid i Real Madrid er usikker. Han er ikke lenger garantert en plass i Real Madrids startoppstilling, og mye tyder derfor på at Bale skifter klubb i sommer.

Neste stopp i karrieren kan bli Chinese Super League.

På en pressekonferanse bekrefter den tidligere Tottenham-stjernen at han fristes av en overgang til en klubb i Kina.

– Det er et fantastisk land med fantastiske mennesker. Med tanke på min egen fremtid, så vet jeg ikke hva som skjer, for å være helt ærlig, sier 28-åringen, før han fortsetter:

– Hver gang jeg kommer til Kina får en fantastisk mottakelse av kinesiske fotballfans. De tar virkelig godt vare på oss. Jeg er sikker om jeg kom hit permanent, ville jeg blitt tatt godt vare på, konkluderer han.

Det har lenge blitt spekulert i om Bale kan være på vei til Manchester United i sommer.

Men den overgangen er ifølge The Daily Mail lite sannsynlig siden José Mourinho er havnet i konflikt med Luke Shaw, som har samme agent som Bale.

Dermed hevder både The Mirror og The Daily Mail at en overgang til kinesisk fotball er den mest trolige destinasjonen for Bale om han forlater Bernabeu til sommeren.