Mandag er det femte rettsdag i rettssaken mot Peter Madsen i Københavns byret.

Denne dagen fortsetter vitneforklaringene.

Det første vitnet er en kvinne som Madsen har kjent i omkring ti år, melder TV 2 Danmark.

De møttes på en fest holdt for folk i BDSM-miljøet, og de to hadde sex den første kvelden de møttes.

– Har dere hatt sex med kvelning? spurte aktor Jakob Buch-Jepsen.

– Han la hendene sine rundt halsen min, svarte hun, men understreket at de kun gjorde dette en gang.

Vitnet fortalte videre at hun og Madsen ikke har sett hverandre på flere år.

Fantasier

Kvinnen og Madsen har flere ganger snakket om seksuelle fantasier, men hun sliter med å huske detaljene.

– Jeg viste ham noen tegneserier med voldsomt innhold, sa hun.

– Virket Madsen interessert? spør aktor.

– Mer fascinert, sa hun.

Hun blir spurt hvorvidt hun og Madsen noen gang hadde sex i ubåten.

– Ja, det hadde vi, sa hun.

Madsens forsvarer Betina Hald Engmark spurte vitnet hvorvidt Madsen virket interessert i dominerende sex.

– Vi eksperimenterte. Jeg ville gjerne domineres seksuelt, og han var villig til det, sa hun.

Seksuelt motivert

Aktoratet har i retten argumentert med at drapet på 30 år gamle Kim Wall var seksuelt motivert. Madsen er i tillegg til drap, tiltalt for seksuelle overgrep av svært alvorlig karakter.

Madsen selv hevder det ikke lå noe seksuelt bak noe av det som skjedde i ubåten natt til 11. august i fjor, og at dødsfallet var en ulykke.

Torsdag sist uke ble det vist fram flere videoer for retten som viste kvinner som ble torturert og drept. Flere av videoene var animasjonsfilmer.

– Jeg har fortsatt ikke sett at det er lagt fram avgjørende bevis i retten, sa Hald Engmark til TV 2 Danmark mandag morgen.

Ny seksualpartner

Det andre vitnet mandag var også en nær venninne av Madsen.

De to hadde et seksuelt forhold, men hun beskriver det de hadde som ordinær sex.

– Mitt inntrykk er at han ikke er en spesielt selvsikker mann, jeg var nok mer den som ville utfordre grensene, sa hun.

Likevel beskriver hun rollespill de gjennomførte flere ganger, en gang var det blant annet en norsk mann som var med på å simulere en razzia i en leilighet. Vitnet understreker likevel at det ikke virket som at Madsen hadde noen seksuelle preferanser utenom det vanlige.

Pornofilm

Under vitnemålet til den andre venninnen kom det også fram at Peter Madsen har spilt i to pornofilmer.

En dansk og en tysk.

Den danske beskriver hun som «stille og rolig» med en kjæreste av ham. Den tyske var med Madsen, en kvinne og mange andre menn.

Også denne venninnen ble spurt hvorvidt de to hadde hatt sex i ubåten, eller om de hadde planlagt en trekant der, noe som har vært nevnt i retten tidligere.

– Vi hadde snakket om å ha et møte som kanskje kunne ende i noe seksuelt. Vi nevnte en gang at dette kunne være i ubåten, men vi hadde aldri en konkret plan om dette, sa hun.

37 vitner

Det er kalt inn 37 vitner i saken, både folk som kjente Madsen, folk som arbeidet med ham, folk som kjente Kim Wall og folk som var involvert i letingen etter ubåten natt til 11. august.

Det er også kalt inn en rekke ekspertvitner, rettsmedisiner og andre som kan kaste lys over saken.

Det er ikke gitt ut noen vitneliste, så mediene har ikke oversikt over hvilke vitner som kommer de forskjellige dagene.