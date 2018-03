Det opplyser Vest politidistrikt mandag morgen.

Ifølge Vest politidistrikt vil de to bli fremstilt for fengsling mandag ettermiddag.

De to siktede bor i leiligheten i Fyllingsdalen der den døde mannen ble funnet utenfor fredag, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet vil be om fire ukers varetekt med full isolasjon grunnet bevisforspillelsesfare.

Mannen som nå er siktet for drap eller medvirkning til drap ble først siktet for kroppskrenkelse, og politiet uttalte raskt at dødsfallet ble etterforsket som mistenkelig.

Politiet vil ikke kommentere siktelsene ytterligere før etter fengslingsmøtene.

