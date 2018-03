Den omstridte agenten Mino Raiola kaprer overskriftene igjen.

I et intervju med magasinet Quote, gjengitt i blant annet i ESPN, kommer han med et skikkelig verbalt personangrep på Manchester Citys nåværende manager Pep Guardiola.

Bakgrunnen er at agenten har aldri tilgitt Guardiola for hvordan treneren behandlet Zlatan Ibrahimovic i Barcelona i 2009/2010-sesongen.

– Som manager er Guardiola strålende, men som menneske er han null verdt. Han sa at vi måtte snakke med ham om problemene, men så sluttet han å bruke Zlatan på banen og ignorerte ham. Han sa ikke en gang hei til ham, tordner Raoila, ifølge

Og stopper ikke der.

Noen av Mino Raiolas klienter: ​Paul Pogba

Romelu Lukaku

Marco Verratti

Gianluigi Donnarumma

Henrikh Mkhitaryan

Mario Balotelli

​Zlatan Ibrahimovic

– Guardiola er som en klassisk prest: Gjør som jeg sier, ikke hva jeg gjør, slår den omstridte agenten fast.

– Han er en feig hund

Raiola, som i tillegg til Zlatan Ibrahimovic representerer spillere som Paul Pogba, Mario Balotelli og Romelu Lukaku, liker heller ikke Guardiolas behandling av backen Maxwell, en annen spiller agenten jobber for.

Superagenten har fremdeles ikke kommet over at Guardiola vraket Maxwell til finalen mot Manchester United i Champions League i 2011.

– Guardiola er en feig hund. Han gjorde det samme med Maxwell, som er en fantastisk fyr. Jeg reiste til Champions League-finalen i London, og så at han ikke var med. Så den h***** Guardiola ønsket å bruke Eric Abidal, som var tilbake etter sykdom. Det er greit det, men han burde være ærlig om det, raser agenten.

Gikk etter Guardiola

Raiola hevder at han var så rasende på Guardiola at han ville konfrontere treneren fysisk.

– Jeg var helt i sinne, og gikk etter Guardiola i tunnelene på stadion, men heldigvis dukket Adriano Galliani, AC Milans president opp, og lyktes med å stoppe meg, mener han.

Zlatan Ibrahimovic scoret elleve mål på sine 14 første kamper for Barcelona, men så brøt forholdet til Guardiola sammen. Etter kun én sesong forlot svensken Camp Nou til fordel for en låneavtale med AC Milan, som ble gjort permanent i 2011.

Ibrahimovic forlot nylig sin siste klubb, Manchester United, til fordel for LA Galaxy.