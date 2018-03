Miranda Nodin (28) var 16 år gammel da hun plutselig fikk enorme smerter i magen.

Miranda, som bor i Virginia i USA, ble fraktet i full fart til sykehuset.

– Jeg våknte klokken 03 om natten av en skjærende smerte i buken. Legene fant en sprukken cyste på en av eggstokkene mine, forteller hun.

Miranda fikk diagnosen polycystisk ovariesyndrom (PCOS).

Smerter og hår

PCOS er ifølge Norsk Helseinformatikk en tilstand forandringer i eggstokkene som medfører at den normale hormonbalansen forstyrres.

Sykdommen fører blant annet til uregelmessig menstruasjon, bekkensmerter, vektøkning og økt kroppsbehåring.

VISER ALT: Miranda har sluttet å barbere kroppen, og viser frem hva PCOS og hirstutisme gjør med den. Foto: Miranda Nodin/Instagram

Miranda har såkalt hirsutisme, som er forårsaket av PCOS. Tilstanden gjør at hun har stor hårvekst over hele kroppen – i ansiktet, på brystet, ryggen, magen, lårene, knærne og leggene.

Hirsutisme forekommer hos 5 til 15 prosent av kvinner i reproduktiv alder, ifølge Norsk gynekologisk gorening.

Mobbet daglig

28-åringen forteller at hun i en årrekke kunne bruke opp mot fem timer om dagen på barbering.

– Jeg ble veldig mobbet på skolen på grunn av det. Jeg var midt i en fase hvor jeg skulle lære meg å kjenne den voksende kroppen min. Å kle av seg foran andre jenter, og ha en ekstremt hårete mage og rygg, var veldig tøft, forteller hun.

Laget Facebook-gruppe

Miranda forteller at hun etter hvert som årene har gått, har lært seg å gi blaffen i hva de rundt henne måtte mene.

Hun har nå sluttet å barbere seg, og har i stedet begynt å legge ut bilder av seg selv på sosiale medier med kroppshår godt synlig.

– Jeg så at det var mange kvinner på Instagram som delte sin vektreduksjonsreise og andre livsreiser, og jeg ønsket meg deres styrke og mot, men jeg var ikke klar. Et par år senere satt jeg i stua til min kommende svigermor, og hun sa: «Hva om du lager en Facebook-gruppe for kvinner med hirsutism?». Da visste jeg med én gang hva jeg måtte gjøre, forteller Miranda.

På Instagram-siden sin har hun lagt ut en lang rekke bilder av magen, lårene, leggene, ansiktet og brystet.

Nyforlovet og lykkelig

– Det å elske seg selv krever arbeid. Hardt arbeid. Men det er det mest givende arbeidet du noen gang kommer til å utføre, sier hun.

FORNØYD: Miranda synes nå at hirsutisme er søtt, og legger ikke skjul på kroppshårene. Foto: Miranda Nodin/Instagram

Nylig forlovet hun seg med kjæresten Brooke.

Hun sier at Brooke elsker henne «både med og uten hår».

– Hun har hjulpet meg mye i denne prosessen, og jeg er ekstremt takknemlig for det. Hun har fått meg til å innse at kroppshår er bare det. Kroppshår. Det definerer ikke skjønnhet. Det er mye mer ved skjønnhet enn det.

