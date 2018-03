Hvert minutt teller når en ulykke eller alvorlig sykdom rammer. Derfor er det viktig å kunne formidle til nødetater nøyaktig hvor de kan finne deg om du trenger hjelp.

Det er ikke alltid lett å vite. Spesielt ikke i en stresset situasjon. 113-sentralen sliter daglig med å finne ut hvor pasienter befinner seg.

GPS-posisjon direkte til 113-sentralen

Men teknologien kan hjelpe. Nesten 900.000 nordmenn har lastet ned appen «Hjelp 113». Den kan gi GPS-posisjonen din til nødsentralen på sekundet.

Én av de som har lastet ned appen er Mats Grimsæth (23).

Han var på topptur til Skårasalen på Sunnmøre sammen med fem venner, og dagen var fullkommen.

SPEKTAKULÆRT: Skårasalen ligger 1542 meter over havet og er en populær topptur på grunn av den storslåtte naturen. FOTO: Mats Grimsæth

– Det er lenge siden jeg har vært så glad. Det var en enormt fin dag i fjellet, sier Grimsæth til TV 2.

Lå besvimt høyt til fjells

Men på vei ned falt Grimsæth og slo hodet i den harde isen. Det er det siste han husker før det svartnet for ham.

En av kameratene kom fort til, og fikk liv i ham. De ringte nødnummeret og fikk spørsmålet om hvor de var.

– Da kom jeg på at jeg hadde 113-appen. Så fort jeg fikk opp den, så hadde de posisjonen min, sier Grimsæth.

Før ulykken var stemningen på topp blant kameratgjengen. Foto: Mats Grimsæth

Det tok bare 20 minutter, så var luftambulansen på stedet og fikk hentet ned Grimsæth. Han hadde pådratt seg en kraftig hjernerystelse.

– Dette var potensielt en alvorlig skade. Det var en tidskritisk hendelse, og det å da få korrekt posisjon er viktig, sier lege Espen Rørvik, til TV 2.

Anbefaler alle å laste ned app

Grimsæth er svært fornøyd med at han fikk så raskt hjelp, og anbefaler appen til alle andre.

– Uansett om du er på tur eller hjemme, man kan komme over noen som ligger på gata, eller en ulykke på veien. Det er ikke alltid man vet hvor man er. Når det er snakk om sekunder, er jeg overbevist om at denne appen kommer til å redde langt mer alvorlig skadde personer enn det jeg var, sier Grimsæth.

Appen vil hente GPS-koordinatene dine overalt hvor du har telefondekning. Telefonen må virke, og det kan være lurt å passe på at den har nok batteri, og holde den et sted inntil kroppen slik at den ikke skur seg av på grunn av kulde.