Etter nok en sesong der Arsenal er ute av tittelkampen i Premier League, spekuleres det nok en gang i fremtiden til manager Arsene Wenger.

Tyske Thomas Tuchel blir nevnt som en mulig erstatter for Wenger i sommer, men franskmannen selv har ingen planer om å gi seg.

– Blir diskriminert for alderen

Den lengstsittende manageren i Premier Leauge sier i et intervju med BT Sport at han er et offer for aldersdiskriminering i arbeidslivet.

– Når du er i min alder så er bare fokuset på å gjøre det best mulig for klubben og ignorere resten. Jo eldre du blir, jo mer blir du diskriminert for alderen, sukker Wenger i intervjuet.

MOTSTAND: Wenger har fått deler av fansen på Emirates mot seg. Foto: Andrew Boyers

Wenger, som har vært manager for Arsenal helt siden 1996, røper at han frykter tiden som manager for London-klubben snart er omme – selv om han ikke ønsker å gi seg.

– Jeg aksepterer at jeg må møte konsekvensene om resultatene ikke er gode nok. Jeg har en offentlig rolle i jobben min, og aksepterer at jeg blir dømt ut i fra resultatene, sier han.

Vil ikke gi seg om Arsenal vinner Europaligaen

Mange hevder at Wenger bør gi seg som manager for Arsenal om han leder klubben til topps i Europaligaen denne sesongen.

Det er ikke en tanke som har slått 68-åringen selv.

– Jeg er kanskje så naiv at jeg tror alt jeg har gjort for klubben i alle år vil bli husket, og ikke bare bli applaudert ut etter resultatet i en enkeltkamp den dagen jeg gir meg, mener han.

Arsenals neste kamp i Premier League er mot Stoke 1. april. Kampen starter 14.30 og sendes direkte på TV 2 Premium og TV 2 Sumo.

Arsenal ligger på en foreløpig skuffende sjetteplass på tabellen med 48 poeng. Ligaleder Manchester City har 81 poeng etter 30 serierunder.