Årets palmesøndag ble av det mer eksotiske slaget for brannvesenet i Vestfold.

Bare i løpet av noen få timer måtte mannskaper fra Kopstad brannstasjon redde både en papegøye og en påfugl.

– Vi har katt i tre som er den vanlige gjengangeren, og papegøye har jeg vært borti, men påfugl er nytt for meg, sier vaktleder ved 110-sentralen i Drammen, Arild Reinhartsen, til TV 2.

Måtte redde papegøye

Den første meldingen kom inn til brannvesenet klokken 15.28 mandag. Da ble de kontaktet av en papegøyeeier som hadde mistet arapapegøyen sin. Den hadde nemlig stukket av og endt opp i en bjørk i Re i Vestfold.

– Papegøyen hadde fløyet opp dit, men turte ikke å fly ned igjen, sier Reinhartsen.

Eieren forsøkte å lokke ned papegøyen, men uten hell. Vedkommende kontaktet brannvesenet, som måtte trå til med andre hjelpemidler.

«Papegøye på vift, tatt ned med lift», skriver Vestfold Interkommunale Brannvesen på sin Facebook-side.

– Mannskaper fra stasjon Kopstad dro ut med liften og i løpet av kort tid var eieren og papegøyen gjenforent, forklarer underbrannmester Morten Solberg i en kommentar på Facebook.

Innlegget inneholder også et bilde av papegøyen i bjørka, samt et bilde fra da fuglen ble hjulpet ned.

– Den passer nok ikke helt inn oppe i bjørka, og er nok litt for eksotisk for det bildet, sier vaktlederen.

Papegøye på vift, tatt ned med lift. En arapapegøye stakk av fra eieren og endte oppe i ei bjørk i Re palmesøndag.... Posted by Vestfold Interkommunale Brannvesen on 25. mars 2018

Hentet ned påfugl

Det er mulig at redningsoppdraget var en fjær i hatten for mannskapet fra Kopstad brannstasjon, men det tok ikke lang tid før brannmannskapene måtte rykke ut igjen – denne gang for å hjelpe en påfugl i nød.

Det heter at «en fugl i hånden er bedre enn ti på taket», men for en huseier i Holmestrand var én påfugl på taket mer enn nok.

Rett før klokken 19 ble nemlig brannvesenet kontaktet av en person som hadde oppdaget en påfugl på taket sitt.

– Det var naboens påfugl som var på avveie, sier Arild Reinhartsen.

Dermed måtte brannkonstablene opp på taket for å hente påfuglen. Ifølge Vestfold Interkommunale Brannvesen gjorde påfuglen ingen tegn til å bruse med fjøra. Den forholdt seg nemlig rolig, og ble overlevert rett i hendene på eieren, som da hadde kommet til stedet.

– Det var det samme brannvesenet. De begynner å få erfaring med eksotiske fugler, fastslår Reinhartsen.