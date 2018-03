Den svensk-registrerte Volvoen ble stanset på vei nordover på E6 etter at alarmen gikk på kontoret søndag ettermiddag.

Bildet av registreringsmerket skapte mistanke. Da den ble levert på tollstasjonen noen timer senere, var den så tung at kranbilen tippet bakover.

– Denne bilen er «stivet opp», så man ikke skal se at den er tungt lastet, forklarer seksjonssjef Wenche Fredriksen ved Svinesund tollsted.

Gjemmer seg i påskerushet

Påskeuka er ekstra travel på riksgrensa.

– Vi merker at det er veldig mye mer trafikk i disse dagene. Det er mange vanlige reisende og handletrafikk, som gir en økning i forenklede forelegg.

– Men så ser vi også at de som driver med organisert smugling, benytter sjansen i den tette trafikken til å prøve å gjemme seg i mengden, sier Fredriksen.

Derfor øker tollerne antallet kontroller, og det gir resultater. Bare de to siste dagene har tollerne ved Svinesund beslaglagt 800 liter alkohol og 30.000 sigaretter.

Smuglerne sender ut lokkeduer

Det er ufordrende å plukke ut lovbryterne. Biltyper og nasjonalitet varierer.

– Vi må være like dyktige og smarte som smuglerne. Noen ganger sender de en bil i forveien for å sjekke om det er kontroll. Da gjelder det å ikke stanse denne bilen, men vente på den som kommer etter, sier Fredriksen.

Konsekvensene om man blir tatt, kommer an på omfanget. Har man et par flasker vin for mye, venter en liten smekk på pungen, i tillegg til at alt som er over kvoten, blir beslaglagt.

For føreren av Volvoen, kan smuglerforsøket bli atskillig mer kostbart.

– Han vil få en solid bot, og politiet vil vurdere om de skal inndra kjøretøyet, sier Fredriksen.