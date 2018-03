I fjor ble Guro Reiten toppscorer i Toppserien med 18 scoringer.

Se innslaget med Guro Reiten i videovinduet øverst.

Det ser ikke ut til at den slepne Lillestrøm-teknikeren blir enkel å ha med å gjøre i år heller - for i seriepremieren mot erkerival Vålerenga viste Reiten at hun har noen kvaliteter få andre er i nærheten av.

Og særlig øyeblikket etter 73 minutter vil bli husket lenge:

På stillingen 4-0 til Lillestrøm fikk 23-åringen ballen rundt midtstreken. Reiten kikket opp, så at Vålerenga-keeperen sto langt ute slik LSKs keepertrener Bente Nordby hadde gjort henne oppmerksom på i pausen, og gikk for skudd fra over 40 meter.

Treffet var perfekt, og ballen dalte i vakker bue over keeper og i mål. Trolig det vakreste målet som er blitt scoret på Vålerengas nye hjemmebane.

– Jeg kjente at jeg fikk fantastisk treff, jeg tror aldri jeg har truffet så bra før. Jeg skjønte ikke at den gikk inn før ballen lå og rullet i nettet. Da visste jeg ikke helt hvor jeg skulle gjøre av meg. Det var helt sykt, et lykkerush. Jeg tror jeg bare la meg rett ned på bakken, sier Reiten lattermildt når TV 2 møter henne dagen derpå.

Det har glødet på sosiale medier etter supermålet. Både kjente og ukjente vil gratulere, noen ber om telefonnummer og snapchat, men de er omtrent like sjanseløse som Vålerenga-keeperen var på langskuddet fra Sunndalsøras gylne venstrefot.

– Herregud, telefonen min peip konstant i går. Det var faktisk drøyt, sier Reiten.

Hun har en blå og hoven storetå på venstrefoten etter en smell tidligere i kampen mot Vålerenga.

Men den merket hun ikke før etter kampen, for adrenalinet boblet litt ekstra i seriepremieren mot Vålerenga. Særlig fordi flere tidligere LSK-spillere har gått over til erkerivalen, og ikke minst: Suksesstrener Monica Knudsen, som vant «the double» tre år på rad med LSK Kvinner før hun ga seg etter 2016-sesongen.

– Hvordan tror du Monica Knudsen reagerte da du satte inn 5-0 fra over 40 meter?

– Jeg håper den svei skikkelig for henne. For det fortjener hun.

– Hvordan har det blitt mottatt i spillergruppa deres at hun gikk til Vålerenga?

– Det har vært masse reaksjoner på henne og flere spillere der. Det er et svik å gå fra Lillestrøm til Vålerenga, helt klart. Men vi har brukt det som motivasjon, og gledet oss enormt. De skulle få kjenne at de ikke er i Lillestrøm lenger, sier Reiten, som selv kom til klubben etter at Knudsen hadde dratt.

Men det anstrengte forholdet mellom Vålerenga og Lillestrøm har hun åpenbart omfavnet. Under lørdagens kamp stilte Kanarifansen med et banner hvor det sto «Jævla svikere».

– Det er bra, fansen stiller opp og hjelper til. Da blir de litt ekstra sure på den andre sida. Sånn skal det være.

– TV-bildene viste at Monica Knudsen så i mobilen underveis i kampen, hva tror du hun holdt på med?

– Leita etter nye spillere? Haha, jeg vet ikke, ler Reiten.

Selv er hun tydelig på at en overgang til Vålerenga er uaktuell for all framtid.

– Jeg har ikke tenkt å spille i Vålerenga. Jeg velger utvikling og kvalitet framfor penger, sier hun.

Hun har heller ikke hastverk med å komme seg utenlands, selv om mange mener Guro Reiten er for god for Toppserien, og bør slå følge med noen av landslagsvenninnene som spiller for storklubber som Lyon, Wolfsburg og Chelsea.

– Jeg trives veldig bra i Lillestrøm, med gjengen og laget. Vi har fantastiske trenere, med Hege Riise i spissen, og fortsetter jeg å ta steg her har det ikke noe å si om jeg er her eller i utlandet. Jeg vil bare bli så god som overhodet mulig, sier Reiten, og legger til:

– Toppserien er ikke så dårlig. Og i LSK skal vi spille Champions League til høsten, så vi får god matching. I tillegg er det landslaget, så det er bare for meg å vise meg fram og fortsette utviklingen.

TV 2 viste også Reitans drømmemål til et knippe av landslagsgutta under dagens pressetreff i Albania, der de lader opp til morgendagens privatkamp i Tirana.

Mats Møller Dæhli lar seg imponere over både overblikk og utførelse.

– Sterkt å ha så bra overblikk. Det er en veldig bra scoring. Keeper står langt ute, og hun utnytter det. Det er et bra treff, og du skal ha selvtillit for å prøve. Imponerende, sier han.

– Det er veldig sterkt! Hun oppfatter situasjonen veldig fort, vender opp og ser at keeperen er ute. Det er presist utført, roser Mohamed Elyounoussi.

Mens tidligere Lillestrøm-gutt Kristoffer Ajer naturligvis gleder seg litt ekstra over hvem scoringen kom mot...

– Goalen er helt nydelig, men det er enda deiligere å gjøre det mot Vålerenga, sier han.