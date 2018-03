Norge - Kroatia 33-27

Håndballjentene slet lenge, men anført av Amanda Kurtovic knuste de til slutt Kroatia i EM-kvaliken søndag. Seieren gjør at de nå er klare for EM i Frankrike i desember.

Kampens dramatiske høydepunkt kom like før pause. Stine Bredal Oftedal slo seg kraftig da hun hoppet inn for å forsøke å score.

26-åringen ble liggende i smerter og måtte bæres gråtende av banen. TV 2s kommentatorpar fryktet en kneskade, men TV-bildene viste at hun etter hvert fikk behandling på sin venstre ankel.

– Det er en lettelse at hun tar seg til ankelen. Det tar som oftest kortere tid å lege. Vi håper det ikke er for alvorlig. En langtidsskade på henne vil være krise nå som Nora Mørk også er ute, sa TV 2s håndballekspert Gro Hammerseng-Edin.

Norges assistenttrener Mia Hermansson Högdahl bekreftet i pausen at det er en kraftig overtråkk for Oftedal.

– Hun har store smerter og er derfor igjen i garderoben nå, sa hun.

Slet i førsteomgang

Håndballjentene vant klart 32-25 i onsdagens kamp i Kroatia, men var litt misfornøyd med hvordan de fremsto i andreomgangen da.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson sa før kampstart i Nadderud arena at de hadde trent på å møte Kroatia høyere i forsvar og takle et 5-1-forsvar i angrep bedre.

I starten av kampen så det absolutt ikke ut som at Norge hadde planer om å forbedre seg. De lå under 1-5 etter åtte minutter. Da tok Thorir Hergeirsson timeout for å få toget på skinner igjen.

Alvorspraten hjalp. Etter 14 minutter ordnet Sanna Solberg 5-5.

Men Norge dominerte ikke slik de fleste hadde regnet med. Førsteomgangen ble mer lik onsdagens andreomgang enn Thorir Hergeirsson hadde sett for seg. Norge ledet 13-12 til pause.

Stine Skogrand og Sanna Solberg scoret begge tre mål hver for Norge før pause, mens Paula Posavec scoret fire for gjestene.

Kurtovic sto frem

Det gikk ikke veldig mye bedre etter pause. Norge slet med spillet og holdt seg bare et mål eller to foran hardt kjempende Kroatia – noe ingen av ekspertene hadde trodd på forhånd.

– Når du tar de duellene, kan du være med og spise kirsebær med de store, konstaterte ekspertkommentator Bent Svele på stillingen 20-19 til Norge.

Amanda Kurtovic, som nå brukes i Nora Mørks posisjon som høyre bakspiller, tok ansvar i andreomgangen.

Hun storspilte og ga Norge tremålsledelse da hun scoret sitt femte mål på seks forsøk da man passerte kvarteret av omgangen. Derfra og ut hadde Norge full kontroll.

Kurtovic fortsatte å score og dele ut målgivende pasninger. Én av pasningene fant Heidi Løke, som scoret sitt landslagsmål nummer 700. Totalt scoret Kurtovic sju og ble toppscorer for Norge.

Norge cruiset inn til seier, men mistet konsentrasjonen og lot kroatene score noen enkle mål.

– Forbanna drit. Fullfør kampen! Det gjelder å lede mest når kampen er slutt, raste Hergeirsson i den siste timeouten.

Det hjalp ikke mye, men til slutt ble det likevel en grei 33-27-seier. Nå er håndballjentene EM-klare.