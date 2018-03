Tidligere denne måneden ble det kjent at den amerikanske pornostjernen Stormy Daniels hadde saksøkt USAs president Donald Trump, i forsøk på å få opphevet en fortrolighetsavtale underskrevet like før presidentvalget i 2016.

Stormy Daniels, eller Stephanie Clifford som hun egentlig heter, hevder at hun har hatt en affære med Trump, men at avtalen hindrer henne i å snakke om forholdet. Trump har gjennom sine advokater hele tiden nektet for at det har vært noen affære mellom de to.

Nå tyder alt på at konflikten mellom Stormy Daniels og Donald Trump er i ferd med å blåse opp ytterligere. Natt til mandag norsk tid sender nemlig TV-giganten CBS et intervju med pornostjernen.

Intervjuet er gjort av journalist Anderson Cooper som har intervjuet Stormy Daniels for nyhetsmagasinet 60 Minutes. I programmet snakker pornostjernen om forholdet hun påstår at hun har hatt med Donald Trump over en periode i 2006 og 2007, ifølge CBS.

Dette er det første tv-intervjuet hvor Stormy Daniels snakker om dette. I tillegg skal også den mye omtalte fortrolighetsavtalen være tema i programmet.

– Et varselskudd

Samtidig får Stormy Daniels advokat, Michael Avenatti, oppmerksomhet for en melding han la ut på det sosiale mediet Twitter denne uken.

Twitter-meldingen, som er blitt omtalt av en rekke utenlandske medier, inneholder et bilde av CD-plate som ligger inne i en konvolutt.

– Hvis «et bilde er verdt mer enn tusen ord», hvor mange ord er denne verdt????? skriver advokaten.

Overfor den amerikanske tv-stasjonen CNN hevder Avenatti at CD-platen inneholder materiale som beviser Stormy Daniels påstander om affæren med Donald Trump.

– Jeg vil være krystallklar om dette: Dette er et varselskudd. Og det er et varselskudd til Michael Cohen (Trumps personlige advokat, journ. anm.), og alle andre som er tilknyttet president Trump, om at de bør være veldig, veldig forsiktige etter søndag kveld om hva de sier om min klient og hvilke løgner de forsøker å fortelle det amerikanske folket, sier Avenatti til CNN.

INTERVJUES: CBS har utgitt dette bildet fra intervjuet med Stormy Daniels. FOTO: CBS News/60 Minutes/AP)

Fikk millionbeløp

Michael Avenatti er også Stormy Daniels advokat i forbindelse med søksmålet mot president Donald Trump. I søksmålet hevdes det at fortrolighetsavtalen mellom de to er ugyldig fordi Donald Trump ikke underskrev avtalen personlig. I stedet var det Trumps advokat, Michael Cohen, som skrev under sammen med Stormy Daniels den 28. oktober 2016.

Stormy Daniels har hevdet at hun hadde hatt et intimt forhold med Donald Trump. Dette forholdet startet i 2006 og fortsatte godt inn i 2007, ifølge søksmålet. Trump giftet seg med sin nåværende kone, Melania Trump, i 2005.

Som en del av avtalen betalte Cohen Clifford 130.000 dollar, det vil si rundt én million norske kroner. Cohen har bekreftet at han betalte pornoskuespilleren, men nekter for at verken Trump-organisasjonen eller Trumps valgkampapparat hadde noen rolle i denne transaksjonen.

Siden har Stormy Daniels tilbudt seg å betale tilbake pengene hun fikk utbetalt.

Avenatti har også hevdet at Trumps advokater har forsøkt å true Stormy Daniels til taushet.

Krever 155 millioner

Stormy Daniels har ikke uttalt seg om den påståtte affæren etter at hun signerte fortrolighetsavtalen i 2016, men i 2011 gjorde hun et intervju med In Touch Magazine hvor hun fortalte om forholdet. Saken ble ikke publisert den gang, men magasinet publisert artikkelen etter at den mye omtalte avtalen ble kjent tidligere i år.

Tidligere denne måneden meldte blant annet Reuters at Trumps advokater krever minst 20 millioner dollar, det vil si 155 millioner kroner, fra Stormy Daniels for brudd på fortrolighetsavtalen.

Denne uken ble det kjent at også en Playboy-modell, Karen McDougal, går til rettssak for å bli løst fra taushetsavtale hun inngikk med Trumps advokat i 2016.