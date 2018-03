For to år siden gjorde familien et kjempefunn da de vasket ut huset etter sin oldefar.

I en utslitt papirpose, som mange nok hadde kastet rett i søpla, fant familien syv baskettballkort med den kjente spilleren Ty Cobb.

Kortene var laget mellom 1909 og 1911, og de ble til slutt solgt for nesten tre millioner dollar, det vil si rundt 23 millioner norske kroner, ifølge Sports Collectors Daily.

Nå viser det seg at familien har funnet nok et Ty Cobb-kort, melder blant annet det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press (AP).

– Det faller i kategorien «du kan ikke engang finne på dette», sier Joe Orlando, president i Professional Sports Authenticator (PSA) i Newport Beach i Sør-California.

Nytt millionfunn

Firmaet driver med verdivurdering av sportskort og andre samleobjekter, og har fastsatt verdien av kortet til 250.000 dollar, det vil si nesten to millioner norske kroner.

Dermed viser det seg at familien har gjort nok et kjempefunn.

– Den første oppdagelsen var et skikkelig sjokk for dem. De satte vaskingen på pause i en periode. Senere visste de hva de skulle lete etter, og i en støvete boks mellom to bøker, var det enda et kort, forklarer Orlando, ifølge nyhetsbyrået.

SAMLEOBJEKT: Etter å ha funnet seks Ty Cobb-kort for to år siden, har familien funnet nok et eksemplar av det sjeldne kortet. Foto: Professional Sports Authenticator/AP)

Byrået skriver at baseballkort fulgte med i tobakksprodukter, og ikke tyggegummi, i begynnelsen da de kom. Det aktuelle kortet viser den kjente Detroit Tigers-spilleren, og på baksiden står det skrevet «Ty Cobb — King of the Smoking Tobacco World.»

Det er lite som tyder på at oldefaren visste hva han etterlot seg.

– Han var ikke engang en samler. Han bare beholdt disse kortene, som mest sannsynlig ble gitt til han etter å ha kjøpt et tobakksprodukt, sier Orlando.

Familien ønsker å være anonyme, men skal være fra sørlige deler av USA. Ifølge Sports Collector Daily har de denne gangen bestemt seg for å beholde det spesielle kortet, som et minne om funnet som forandret livet deres for alltid.

24 kjente kort

Ty Cobb, eller Tyrus Raymond Cobb som han egentlig heter, ble født i Narrows i den amerikanske delstaten Georgia i 1886. Han spilte hele 24 sesonger i baseballigaen MLB, og var også trener i flere sesonger.

Kallenavnet hans var «The Georgia Peach». I 22 sesonger spilte han for Detroit Tigers, før han avsluttet karrieren i Philadelphia Athletics. Han blir omtalt som en av de største baseballstjernene noensinne.

Det finnes nå 24 kjente kopier av det aktuelle kortet. Selv om alle Cobb-kortene som har dukket opp hos familien har gjort de mindre sjeldne, har all oppmerksomheten rundt dem gjort opp for dette.

– Noen ganger kan et kort være så sjeldent at ingen bryr seg om å snakke om det. Dette øker betydningen av Ty Cobb-kortet, sier Orlando til AP.