Det var åtte gjenværende spillere da finalebordet startet opp klokken 14.00 lokal tid på Citywest Hotel i Dublin. Ti timer senere stod Stian Rasmussen igjen som vinneren av NM-tittelen, og 1,5 millioner kroner.

Heads up-duellen med Patrick Ånonli (29) ble kortvarig, etter at Rasmussen hadde betydelig flere chips enn sin motstander hele veien.

– Jeg har ikke ord nå, det er helt sinnsykt, forteller den nybakte norgesmesteren til TV 2.

Bergenseren hadde en trofast heiagjeng på tribunen som ropte «Gullet ska' hem».

Avgjørelsen falt på en spektakulær måte, da de to havnet all in på turn – og det var opp til det siste kortet. Rasmussen hadde best hånd med toppar, men måtte unngå svært mange kort, ettersom Ånonli hadde drag på både straight og flush.

29-åringen fra Snåsa fikk med seg rundt 90.000 kroner for sin andreplass.

– Jeg er jo egentlig fornøyd med andreplass, sett hvordan situasjonen ble. Lørdag spilte jeg den beste dagen med poker jeg har gjort i mitt liv, og jeg er fornøyd med finaledagen også – bortsett fra de siste fire timene, sier Ånonli.

De to spillerne diskuterte om de skulle inngå en avtale for å dele premiepengene, før de satte seg ned for å spille heads up.

– Vi ble ikke enige, så da sa jeg «da kjører vi bare på», sier Rasmussen.

Lang turnering

Søndagens finalebord startet med mye spill, og det var Øyvind Solberg som hentet flest sjetonger de første timene. Deretter var det Anders Stai som markerte seg da han bløffet Daniel Vassbund på river i en stor pott.

Men det tok svært lang tid før vi mistet kveldens første spiller, og det ble nevnte Vassbund som røyk ut mot nettopp Stai.

Allerede i den neste hånden ble Jan Patrick Romero offer for kongeparet til Patrick Ånonli.

På gråten

Premiestige finalebord: 154.615 € (Rasmussen) 90.200 € (Ånonli) 58.685 € (Nordbotten) 38.370 € (Solberg) 21.220 € (Evensen) 17.605 € (Stai) 14.900 € (Romero) 12.640 € (Vassbund)

Deretter forsvant yngstemann på finalebordet ut av turneringen, etter at han sakte men sikkert hadde gått fra å være chipleader til å bli den med færrest sjetonger på bordet. Etter middagspausen gikk det meste galt for Anders Stai, og til slutt endte han turneringen etter all inn med essepar på hånden.

– Jeg føler ikke at jeg får gjort så mye annet, det er «set ups». Det verste er at jeg vet at jeg hadde tatt dem, hadde det ikke vært for disse situasjonene, sa en svært preget Stai til TV 2 like etter exiten.

Neste mann ut av turneringen ble Raymond Evensen, som gikk all in med 9T og møtte Ånonli som hadde QQ.

Ut på 4. plass ble Øyvind Solberg, da han pushet med KQ på button etter at Rasmussen hadde høynet med AK.

– Dette er en situasjon som han ikke kommer seg bort i fra, kommenterte TV 2s pokerekspert Sverre Krogh Sundbø i studio.

På tredjeplass endte Svein Thomas Nordbotten etter at også han ble slått ut av Rasmussen.

Totalt 1254 spillere betalte 800 euro for å stille til start i den prestisjefulle hovedøvelsen under Poker-NM i Dublin.

Flere kjendiser som Morten Ramm, Linni Meister, Stian «Staysman» Thorbjørnsen, Espen P. A. Lervaag og John Carew stilte også til start i hovedøvelsen. «Staysman» gjorde seg lenge bemerket i turneringen, men røyk til slutt ut på en 134. plass.