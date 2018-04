Moten på bilfroten akkurat nå er helt klart at vi styrer mot mer luksus og premium. BMW, Audi, Mercedes, Volvo, Porsche og Lamborghini (!) har aldri solgt flere biler i Norge.

Men det finnes heldigvis mye annet på markedet også. Og selv om du vil ha SUV, trenger det ikke å koste skjorta.

Et godt eksempel er Dacia Duster - som nylig er lansert i helt ny utgave. Her har man tatt tak i en del av det forgjengeren fikk kritikk for. Det har rett og slett blitt en imponerende bra bil, når man tar hensyn til prislappen.

Under 200.000 kroner

Ja, for du kan altså bli eier av en ganske tøff og splitter ny SUV for under 200.000 kroner. Du må riktignok ut med rundt 60.000 kroner til for å få firehjulsdrift, men likevel ...

Dacia prøver ikke å ligge foran i teknologikappløpet, men satser i stedet på velprøvde løsninger hentet fra moder-selskapet Renault. Fordelen er naturligvis at utviklings- og produksjonskostnadene holdes nede, samtidig som drivverket er utprøvd og fungerer.

Du kan ikke regne med det heftigste infotainmentsystemet eller skyhøy opplevd kvalitet i en slik bil. Men det du trenger er på plass.

Bra plass

Duster er ingen stor bil, med en lengde på 4,3 meter. Men du får et bra bagasjerom. Her er det 450 liter til rådighet. Faktisk er det et par liter mindre enn forgjengeren. Det skyldes blant annet at man har valgt å lydisolere bilen bedre, og det tar litt mer plass. Ganske sikkert et offer de fleste lever godt med.

Modellene med firehjulsdrift har forøvrig litt mindre bagasjeplass enn de uten 4x4. Det skyldes at bakaksel og differensial på firehjulsdrift-modellen krever mer plass under bilen.

Ute på veien får du ingen racerbil. 0-100 km/t tar over 12,4 sekunder med bensinmotoren på 110 hk. Går du for den litt kraftigere utgaven, med 125 hk, klarer du samme øvelse på 11 sekunder blank.

Duster er rett og slett en småtøff bil. Den nye generasjon har fått et løft også på det visuelle.

Holder det den lover

Brooms bilekspert, Benny Christensen, var på plass under lanseringen av nye Duster i fjor høst. Han lot seg imponere. Slik konkluderer han etter noen dager bak rattet:

Bilen holder det den lover på alle punkter. Ikke bare har vi sansen, vi blir nesten litt glad i den etter de to dagene vi hadde sammen på svært varierte greske veier. Enkelt og greit, javel. Men dette funker! Det funker pokker så godt, til og med!

Enda billigere

Hvis budsjettet ikke strekker til for en ny Duster, finnes det faktisk en god bunke å velge mellom på bruktmarkedet også. På finn.no ligger det i skrivende stund 34 Duster til salgs – på Autodb.no ligger det fire.

Her starter prisene på rundt 80.000 kroner – da for en sju år gammel bil med dieselmotor på 110 hk og firehjulsdrift.

