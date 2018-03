Etter en uke i kulde, slaps og snø, fikk rytterne i Catalonia rundt avslutte rittet under mer normale værforhold i Barcelona søndag.

Movistars Alejandro Valverde (37) hadde sammenlagtledelsen med 16 sekunder ned til Sky-talentet Egan Bernal (21).

Bernal forsøkte å angripe sammenlagtlederen, men rittet endte dramatisk for stortalentet.

Med rundt sju kilometer igjen ble han felt av Movistar-rytter José Joaquin Rojas, som skled i en sving. Bernal slo kollbøtte og traff asfalten stygt med hodet først. Også Dan Martin gikk i bakken og skadet seg.

– Dette er ille å se på. Vi får inderlig håpe at han ikke har skadet seg alvorlig, sa TV 2s ekspertkommentator Mads Kaggestad.

TV-bildene viste at Bernal fikk på seg nakkekrage og ble fraktet inn i en ambulanse. Martin ble også liggende, mens det virket som det gikk bra for Rojas.

Valverde vant

Simon Yates vant den siste etappen, mens Valverde vant Catalonia rundt for tredje gang. De to andre gangene var i 2009 og 2017. Lagkamerat Nairo Quintana ble nummer to. Pierre Latour ble nummer tre.

Valverde har gjort et utrolig comeback etter at han fikk brudd i kneskålen da han falt på prologen til Tour de France i fjor. Så langt i år har han vunnet Volta a la Comunitat Valenciana og blitt nummer to i Vuelta a Murcia. Mellom 2010 og 2012 var han suspendert for doping.