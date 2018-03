Like etter klokken 10 søndag formiddag fikk politiet i Sør-Vest politidistrikt melding om skadeverk på et kulturminne.

– Skadeverk meldt inn fra Magma Geopark. Helleren i Jøssingfjord, som er et kulturminne, er blitt utsatt for skadeverk i form av pulver fra brannslukningsapparat, skrev politiet på Twitter ved 13-tiden.

Populært turområde

Operasjonsleder Brit Randulff sier til TV 2 at to pulverapparater var tømt på utsiden av husene.

– Et av apparatene lå inne i et av husene, og det andre lå utenfor. Det er et populært turområde, så vi prioritert å sende patruljer raskt, sier Randulff.

Politiet har satt igang undersøkelser på åstedet. Det er ikke kommet inn meldinger om at noe er ødelagt, annet enn at brannslukningspulver ligger overalt. Ingen er foreløpig mistenkt i saken.

Spor etter bosetning fra steinalderen

Kulturminnet Helleren i Jøssingfjord ligger i Sokndal kommune i Rogaland, og er underlagt Dalane Folkemuseum.

Ifølge Sokndal kommune har det bodd mennesker i ly av fjellet i mange tusen år.

«I det svarte, rike kulturlaget som dekker gulvet i Helleren har arkeologene funnet spor etter bosetning fra eldre steinalder. Det har bodd folk fast i Helleren siden tidlig på 1700-tallet, trolig tidligere. Bygningene som står i dag kan dateres til henholdsvis 1700-tall (det blå) og 1800-tall (det røde)», skriver kommunen på sine nettsider.