Det siste året har det egentlig ikke kommet så mange nye SUVer som virkelig skiller seg ut fra mengden. Med ett hederlig unntak – som vi skal komme tilbake til.

Derfor er det i 2018 tre litt forskjellige biler som vi regner som det hotteste du kan møte på årets påskeferie – og som er nye siden i fjor. To av dem er stasjonsvogner.

Men slapp helt av. Vi kan love at det ikke er noen vanlige familiebiler vi har sett oss ut. Dette er gromt, så det holder!

Premiere: Dette blir for drømmebil for mange nordmenn

Det er ikke til å komme fra at det er lekre linjer på Range Rover Velar.

Påske-SUV-prototypen

Vi starter like godt med en skikkelig SUV. Nærmest prototypen på en god påskebil. Denne gangen er det Range Rover Velar som stikker av med den hedersbetegnelsen.

Range Rover mente det var på tide med en bil som fylte tomrommet mellom Evoque og Range Rover Sport. Den rollen fikk altså Velar.

Den er også noe av det barskeste du kan få på fire hjul, er vår mening.

Revolusjon innvendig

Velar levner ingen tvil om at det er snakk om en Range Rover. Den ruver skikkelig og har fått mange av de samme designelementene som Range Rover og Range Rover Sport. Men siden nykommeren er litt mer kompakt enn de to andre, synes vi proporsjonene sitter enda litt bedre på denne.

Det var ganske enkelt et skrikende behov for oppgradering av infotainmentsystemet i Range Rover. I Velar har det endelig skjedd. Her har man gjort en grundig jobb!

Og på innsiden er det masse ny teknologi – med touchskjermer i stedet for fysiske knapper. Her har det skjedd en revolusjon! Og det trengtes i Range Rover-leiren!

Motormessig står det mellom alt fra 180 hk diesel, til 380 hk bensin. Uansett hvilken du velger, er dette en bil som folk legger merke til.

BMW mens vi venter

BMW har et skikkelig SUVår i 2018. Men den store nyheten, luksusbilen X7, kommer først senere. Så den må i stedet vurderes som en kandidat neste år.

Da er ikke stasjonsvognutgaven av nye 5-serie noe dårlig alternativ. Den er ny siden forrige påske. Og vi vet at dette er en bil mange drømmer om i Norge. Selv etter at SUV-ene har tatt mye av dette markedet.

Helst skulle vi hatt M5 på lista, nå som den har fått 4x4. Men den må stå over av to gode grunner: Den rakk akkurat ikke påskeferien, og kommer dessuten ikke som stasjonsvogn. Men vår erstatning er sannelig ikke noe dårlig alternativ...

Noen ganger er det rett og slett vanskelig å argumentere mot dieselmotorens fordeler. Ett godt eksempel er BMW 550d. 400 hk, et dyrisk fraspark fra lavt turtall – og et forbruk på 0,67 l/mil!

M5 light

Vi tenker på 550d xDrive. En slags M5 light. Den byr på masse plass og firehjulsdrift – samtidig som du har omtrent de samme ytelsene som forrige genersjon M5. 0-100 km/t er unnagjort på 4,6 sekunder. Det er mulig takket være et monster av en motor. Her er det ikke én-, ikke to-, ikke tre- men FIRE turboer – som bidrar til at denne bilen yter 400 hk/760 Nm!

Som en ren bonus, er forbruket bare 0,67 l/mil. Da skal du saktens ha en god ladbar hybrid for å kunne ha noe å stille opp med! I alle fall med lignende ytelser.

Tenk at en stasjonsvogn kan bli så lekker! Porsche har lagt lista høyt her ...

Porsches første stasjonsvogn

Vi har spart det som kanskje er den største godbiten til slutt: Panamera Sport Turismo. Den første stasjonsvogna med Porsche-logo – og noe av det lekreste du kan kalle en familiebil. Vi synes til og med at nye Cayenne må finne seg i å havne bak denne på lista.

I Norge er det jo selvsagt hybridutgaven E-Hybrid Sport Turismo som gjelder. Da får du ikke bare et romslig bagasjerom på 520 liter – du får også en hinsides motor på 680 hk!

Den feier således det aller meste du måtte møte på veien til hytta av veien. 0-100 km/t på 3,4 sekunder er til å få frysninger av. Særlig siden Porsche har lagt seg i selen for å skape et lydbilde som matcher akselerasjonen.

Stille før stormen

2018 er altså ikke året vi vil huske for alle de helsprøe påskenyhetene. Men neste blir det noe helt annet! Innen den tid har vi blant annet fått både nevnte BMW X7 – og Lamborghini Urus på banen. Til og med Rolls Royce har en SUV på gang, som kanskje rekker høytiden i 2019!

Vi gleder oss allerede til hva vi kan møte på påskefjellet neste år.

