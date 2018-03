– Jeg var klar i hodet hele veien. Jeg tenkte at «nå kommer jeg til å dø», forteller Kim Christiansen til TV 2.

Trebarnsfaren skulle bare ta en oppvarmingstur i Hemsedal søndag 18. mars. Etter det var planen å møte resten av gjengen og skryte av hvem som hadde hatt den beste førsteturen.

VM-vinneren fra 2001 dro ut alene tidlig på formiddagen for å være den første ut i puddersnøen. Dagen før hadde han hatt en herlig dag i bakken, som ble toppet med en lang og god fest.

Han følte seg udødelig.

– Jeg var ikke i nærheten av å være skjerpet nok for den type tur jeg hadde i vente, sier Christiansen.

– Nå er jeg ferdig

Han hadde bestemt seg for hvor han skulle allerede før han satte seg i heisen.

– Alle som er kjent der vet at man ikke skal kjøre der under den typen forhold. Magefølelsen og alt annet tilsa at jeg ikke skulle dra dit. Men jeg hadde bestemt meg. Jeg blåste i alle faresignalene fordi jeg var så trygg på meg selv, forteller han.

Rundt klokka 11 skjer det katastrofale. Han utløser skredet selv i det han skal bevege seg over på tvers, og blir stående oppå skredet i 3-4 sekunder før det sluker ham helt.

Før han blir begravd i snømassene ser han at han er på vei mot et stup.

– Når jeg da blir begravd og snøen pakker meg inn, da tenker jeg at «nå er jeg død. Nå er jeg ferdig. Det er ikke mulig at jeg kommer ut av det her», sier han.

– Det var en surrealistisk situasjon, for det gikk så fort fra jeg forstod at jeg ikke hadde noen sjanse til jeg aksepterte at det var slutt. Da ble det helt mørkt, sier han.

Kom seg ut med to brekte bein

Christiansen blir skutt ut fra stupet og ligger som en krøket ball i fritt fall. Plutselig treffer han noe veldig hardt og spretter opp igjen.

Han klarer etter hvert å strekke ut høyrearmen og huke seg fast i et tre. Han blir liggende på ryggen og ser skredet fosse forbi seg, over seg, under seg.

Han har overlevd. Han har dødd, og så våknet til liv igjen.

– Men så står jeg overfor problemet med at jeg er helt alene. Jeg tok et veldig dårlig valg og kjørte et sted med stor skredfare alene, forteller han.

Overlevelsesinstinktet slår inn hos den rutinerte snøbrettkjøreren. Han må ut. Alternativet er å bli liggende og aldri bli funnet.

Han hadde brukket begge beina, røket leddbåndet i kneet, brukket en tommel, og høyre arm var så forslått at den ikke fungerte. Men han klarer likevel å karre seg på brettet og kjøre nedover på høyrebeinet, da venstrebeinet ikke reagerte.

På mirakuløst vis kommer han seg ned til bunnen av bakken, og går ut av skogen. Med to brekte bein.

Til slutt blir han funnet av kjentfolk, som får fraktet ham til sykehuset.

– De sa at jeg så ut som jeg var død. Det var først når jeg kom til sykehuset at jeg slapp taket, og da besvimte jeg med en gang. Det var en veldig traumatisk opplevelse, forteller han.

ADVARER ANDRE: – Ta alltid en ny vurdering og spør en venn for å involvere andre og ta den riktige avgjørelsen, sier Christiansen. Foto: Erik Manshaus / TV 2

Men alle de alvorlige skadene og skrekkopplevelsen til tross: Den verste tanken som slo Christiansen var at hans tre barn kunne ha mistet ham.

– At barna mine kunne mistet meg er det desidert verste. Å møte dem igjen var helt magisk, fantastisk. De er det beste jeg har i verden, forteller han.

– Utrolig lett å være høy på seg selv

Christiansen har også fortalt om den grusomme opplevelsen i et Facebook-innlegg. Det innleder han med å langt på vei slakte sine egne valg som ledet fram til skredet.

«På søndag tok jeg flere dårlige valg som de fleste som har vokst opp i fjellene vet de ikke skal ta. Jeg ble tatt av skred på et sted man vet man ikke skal være når snøen er som den var, og ved å være alene utelot jeg all mulighet for å bli reddet av andre eller mulighet for å få tilkalt hjelp», skriver han.

«Valgene ble tatt fordi jeg hadde bestemt meg for å kjøre et sted før jeg hadde satt meg på heisen, jeg hadde jo tross alt kjørt der dagen før. Jeg var heller ikke mottakelig for å kjenne på magefølelsen eller ta innover meg de andre skredene jeg utløste før jeg kom dit jeg ikke skulle vært, eller følelsen av strukturen på snøen/vindforholdene og temperaturendringen som tilsa at alt annet enn barnebakke og blåpark var idioti».

Ved å fortelle sin historie ønsker han å advare andre mot å begå de samme tabbene.

– Det er veldig lett å være høy på seg selv og tenke at man er verdens beste i det man gjør, og at det går fint. Ta alltid en ny vurdering og spør en venn for å involvere andre og ta den riktige avgjørelsen, sier han.

Skal tilbake i fjellet

– Jeg sitter igjen med en dødsopplevelse som jeg godt kunne vært foruten, en glede ved å være i live, og masse gode muligheter for å leve et langt og godt liv. Jeg skal bli over hundre år. Jeg har trua på det, forteller han smilende.

Og dødsopplevelsen til tross: Han skal tilbake i fjellet.

– Ja, absolutt. Fjellet er verden min. Men valgene må tas på grunnlag av kvalifisert tilbakemelding. Og jeg kommer til å være bevisst på å følge et bedre system når jeg skal ta de valgene jeg tidligere har tatt litt for lett på.

GULL: Kim Christiansen (midten) vant VM-gull i half pipe i 2001. Foto: Felice Calabro'

Vant VM i 2001

Christiansen er heller ingen nybegynner på snøbrett. 41-åringen har en merittert karriere bak seg på brettet, som toppet seg da han vant VM i half pipe i Italia i 2001.

Han har også en bronsemedalje fra VM i 2005 og har deltatt i 3 vinter-OL.