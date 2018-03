Northug gikk på tiden 2.03.18 og vant for fjerde gang.

Han slo Fredrik Riseth med to sekunder og Didrik Tønseth med tre. Se resultater her.

– Flyktningrennet er en stor klassiker som er viktig å vinne. Så nå er sesongen reddet, sa Northug etter målgang ifølge Namdalsavisa.

Han gikk på blanke ski, mens Tønseth og Riseth hadde festesmurning. De tre spurtet om seieren.

Astrid Øyre Slind gikk til topps i kvinneklassen. Hjemmehåpet Laila Kveli ble nummer to.

Flyktningerennet er et renn til minne om de som måtte flykte fra Norge til Sverige i løpet av andre verdenskrig. Rennet starter i Nordli i Lierne kommune og målgang er i Gäddede i Strömsunds kommune.

Northug varmet opp med å vinne sitt eget Red Bull-sponsede Janteloppet lørdag, men søndagens triumf er hans første i et ordentlig skirenn denne sesongen.

Landslagsretur?

32-åringen har hatt en blytung sesong der han har glimret med sitt fravær i både verdenscup, Tour de Ski og OL.

Sesongen har vært så ille at grunnen nå beredes for et comeback på landslaget for mosbyggen.

Hans sponsoravtale med Coop går ut i mai. Tidligere i uken avslørte TV 2 at Coop nå blir sponsor for skilandslagene. TV 2 har også meldt om samtaler mellom Northug-leiren og Skiforbundet der et landslagscomeback har vært diskutert.

Neste sesong er det VM i Seefeld, som er et naturlig mål for Petter Northug.

Northug gikk nylig Birkebeinerrennet, men havnet der langt bak vinneren Andreas Nygaard. Han har også gått et langløp i Sveits. Man må helt tilbake til februar 2016 for å finne sist gang Northug vant et verdenscuprenn. Den gang var han best på sprinten i Drammen.