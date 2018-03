Søndag formiddag meldte politiet i Oslo på Twitter om at en person over lengre tid hadde plaget dem med å ringe 112.

– De siste dagene har en mann i 30-årene ringt oss gjentatte ganger. Jeg vet ikke akkurat når det begynte, men da vi begynte å se litt nærmere på saken så vi at han hadde ringt ganske mye, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Tore Solberg, til TV 2.

Han forteller at mannen ringte politiets nødnummer 112, men at det ble helt tyst i andre enden da politiet svarte.

– Det er misbruk av kapasiteten vår. Den tiden vi bruker på slike telefoner kunne vi svart andre, og raskere håndtert situasjoner hvor noen er i nød, sier Solberg.

Nødnumrene: Skal kun brukes ved nød.

​110: Brannvesenet

112: Politiet

​113: Ambulanse

​1412: Teksttelefon for døve og hørselshemmede



Til slutt valgte politiet å reise hjem til mannen, hvor de tok beslag i telefonen hans.

– Patruljen meldte om at det var rolig på stedet, og at mannen erkjente at det var han som hadde ringt. Han blir anmeldt.

Operasjonslederen minner om at nødnumrene 110, 112 og 113 kun er til bruk i nødstilfeller.

– Det er for de som trenger øyeblikkelig hjelp. Ved alle andre henvendelser til politiet er det 02800 som gjelder.